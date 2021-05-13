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“Науки логіки Бетховена” — це спільний проєкт Kyiv Contemporary Music Days і Goethe-Institut Ukraine, присвячений дослідженню сонатної форми та творчих процесів Людвіга ван Бетховена.

Перші чотири лекції проєкту вже відбулися і є у відкритому доступі.

Протягом усієї серії відеолекцій “Наука логіки Бетховена” глядач, слідом за лектором Миколою Ковалінасом, має можливість засвоїти закономірності музичної логіки видатного композитора.

Розглянули сонату, що починається з коди, познайомилися з хибним домінантовим і навіть субдомінантовим предиктом. Однак це не всі несподіванки, що їх підготував Людвіг ван Бетховен.

П’ята лекція – “Пізній” та “останній” Бетховен” – безпосередньо продовжує попередню, “Про гіперцикли гіперкомпозитора”. Цього разу Микола Ковалінас розглядатиме гіперцикл пізніх сонат.

Лекція стане своєрідною кульмінацією всього циклу. У ній йтиметься не лише про звуки та їхні зв’язки: зокрема, через музику лектор міркуватиме, кому присвячена Тридцять Перша соната, з ким або з чим композитор прощався та до кого він апелює у Тридцять Другій сонаті.

Приєднатися до перегляду можна 20 травня о 20:00 у Facebook на сторінці події Наука логіки Бетховена та на сторінках Kyiv Contemporary Music Days і Goethe-Institut Ukraine.

Прем’єра лекції також відбудеться на таких ресурсах:

та на каналах партнерів трансляції:

Медіапартнери проєкту — інтернет-видання “Букви”.

Завершення серії:

17 червня — Лекція 6. Бетховен — перший! або Революція сонатної форми

Детальніше про “Науку логіки Бетховена” читайте на сайті Kyiv Contemporary Music Days.

У спеціальному розділі можна подивитися попередні лекції, а також прослухати з нотами розглянуті сонати.

Подія є безкоштовною.

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