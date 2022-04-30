20 цивільних вдалося евакуювати з «Азовсталю»

Про це заявив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар.
Сьогодні близько 19:00 до Маріуполя прибула евакуаційна колона, котра забрала 20 цивільних. За попередніми домовленостями, їх повинні доставити до Запоріжжя.
Згідно з його словами, росіяни впродовж ночі обстрілювали територію заводу “Азовсталь”. Режим тиші, який повинен був розпочатися о 6:00, розпочався об 11:00.
Наразі військові “Азову” продовжують діставати літніх людей, жінок і дітей з-під завалів. Вони сподіваються, що цей процес буде продовжено, і вдасться евакуювати усіх цивільних.
Водночас Сергій Паламар зазначив, що поки не відомо чи вдасться з території “Азовсталі” евакуювати поранених військовослужбовців.
- Варто зазначити, що на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя.
- Нагадаємо, що окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.
- Також дівчата, яким вдалось виїхати з заблокованого Маріуполя, поділились пережитим з перших днів вторгнення. Їхні рідні та ще дуже багато сімей із дітьми перебувають у місті. Вони закликали допомогти визволити людей із заблокованого міста.
- Зокрема у заблокованому російськими військами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучити деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий “престур”.
- Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко зреагував на відвідини генсеком ООН Москви. За словами українського політика, було б краще, якби Антоніу Гутерреш здійснив візит до Маріуполя, а не російської столиці.
- Захисники Маріуполя, бійці полку “Азов”, повідомили, в ніч на 26 квітня російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”, де, окрім військових, знаходяться і мирні мешканці.