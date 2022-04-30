20 цивільних вдалося евакуювати з «Азовсталю»

Про це заявив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар.

Сьогодні близько 19:00 до Маріуполя прибула евакуаційна колона, котра забрала 20 цивільних. За попередніми домовленостями, їх повинні доставити до Запоріжжя.

Згідно з його словами, росіяни впродовж ночі обстрілювали територію заводу “Азовсталь”. Режим тиші, який повинен був розпочатися о 6:00, розпочався об 11:00.

Наразі військові “Азову” продовжують діставати літніх людей, жінок і дітей з-під завалів. Вони сподіваються, що цей процес буде продовжено, і вдасться евакуювати усіх цивільних.

Водночас Сергій Паламар зазначив, що поки не відомо чи вдасться з території “Азовсталі” евакуювати поранених військовослужбовців.