Указ №261 “Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників” опубліковано на сайті глави держави.

Згідно із цим документом, Кабінет Міністрів повинен “опрацювати під час підготовки проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік” питання щодо:

• підвищення зарплат для лікарів до розміру не менше ніж 20 000 гривень на місяць;

• підвищення зарплат для середнього медичного персоналу — не менше ніж 13 500 гривень на місяць.

Ці розміри зарплат мають бути враховані під час розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік, укладення договорів про медобслуговування населення за програмою медичних гарантій, колективних договорів та угод у сфері охорони здоров’я, фінансування утримання закладів охорони здоров’я.

Крім того, Кабміну доручено:

• забезпечити оснащення сучасним діагностичним обладнанням закладів охорони здоров’я, віднесених до переліку опорних;

• розробити механізми для ефективного застосування “державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я”;

• розробити та затвердити у тримісячний строк концепцію розвитку медичного самоврядування “як ефективної системи здійснення професійної діяльності, захисту прав та інтересів медичних працівників”;

• опрацювати питання щодо “удосконалення підходів з визначення умов оплати праці медпрацівників” (зокрема щодо забезпечення справедливого співвідношення між зарплатами медичного персоналу та керівного складу лікарень);

• вжити заходів щодо недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати медикам тощо.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як раніше повідомляли в Міністерстві охорони здоров’я, станом на грудень 2020 року середня заробітна плата лікаря становила приблизно 9 тис. грн, 7 тис. грн — середнього медичного персоналу і 5 тис. грн — молодшого медперсоналу.