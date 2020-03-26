Не менше 20 тисяч громадян України хочуть повернутися в країну через ситуацію з пандемією коронавірусу в світі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Кабмін напередодні прийняв рішення про закриття кордонів для пасажирського сполучення. Коментуючи таке рішення Кулеба сказав, що за кордоном залишаються десятки тисяч громадян, які хочуть повернутися в Україну.

“20 тисяч українців – це ті, які виявили бажання повернутися в Україну і проінформували про це консульства і посольства України. Тепер логістика їх повернення буде істотно ускладнена. Причина не тільки в закритті кордону … З 27 березня авіасполучення згортають і інші країни”, – сказав Кулеба.

Він наполягає на тому, що для тих українців, які будуть повертатися додому з-за кордону, потрібно ввести жорсткий контроль.