Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу “Україна 24”.
Кабмін напередодні прийняв рішення про закриття кордонів для пасажирського сполучення. Коментуючи таке рішення Кулеба сказав, що за кордоном залишаються десятки тисяч громадян, які хочуть повернутися в Україну.
“20 тисяч українців – це ті, які виявили бажання повернутися в Україну і проінформували про це консульства і посольства України. Тепер логістика їх повернення буде істотно ускладнена. Причина не тільки в закритті кордону … З 27 березня авіасполучення згортають і інші країни”, – сказав Кулеба.
Він наполягає на тому, що для тих українців, які будуть повертатися додому з-за кордону, потрібно ввести жорсткий контроль.
- З п’ятниці, 27 березня, Україна має намір повністю припинити пасажирські перевезення через кордони країни.