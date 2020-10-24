Прикордонники виявили 20 українських громадян в пункті пропуску "Порубне", які намагалися потрапити до Румунії з підробленими результатами ПЛР-тестів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Порушників затримали в період з 22 по 24 жовтня.

Всі 20 громадян разом з паспортами, на пункті пропуску, пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР-тестів.

В результаті всіх пред’явників фальшивих довідок – громадян України, разом з повідомленнями для внесення в ЕРДР за ознаками ст.358 Кримінального кодексу, передали представникам Національної поліції.

Українці, які приїжджають до Румунії, повинні мати результат ПЛР-тесту на коронавірус, якому не більше 48 годин. Також обов’язкова умова – проходження 14-денного карантину.

Щоб приїхати в країну менш ніж на три дні – достатньо негативного ПЛР-тесту.

Якщо ж українець приїжджає на більш тривалий термін – зобов’язаний пройти 14-денний карантин, незалежно від того, який результат ПЛР-тесту. Після тижня карантину, на восьмий день, можна здати тест повторно, і, якщо результат буде негативний – завершити карантин достроково, на 10-й день.