Роботи із будівництва метро на Виноградар проходять за графіком. Об'єкт може бути зданий в експлуатацію до кінця 2021 року.

Про це розповів в інтерв’ю “Економічній правді” перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що зараз готовність об’єкта – “20 % у кращому випадку, з огляду на земляні роботи”.

“До кінця 2021 року об’єкт здамо. До кінця березня 2020 року, згідно з графіками, піде прохідницький щит в бік Сирця. Це буде важливим етапом у будівництві. Зараз ідуть навіть не підготовчі, а земляні роботи. Причому вони йдуть одразу на трьох чи чотирьох майданчиках. Будівництво ведеться відкритим способом”, – розповів заступник голови КМДА.

Поворозник також запевнив, що ситуація навколо “Київметробуду” не зашкодить будівництву метро на Виноградар. Так, раніше в Офісі Генерального прокурора повідомили про попередження розкрадання коштів на будівництві метро в Києві. Зокрема, Печерський райсуд Києва наклав арешт на кошти на банківських рахунках “Київметробуду” і його підрозділів.

“Метро будується за державні кошти. У правоохоронних та контрольних органів є всі підстави перевіряти ефективність їх використання. Якщо всередині компанії є “розборки”, а вони є, ми туди не можемо лізти. Але ми можемо вимагати звітувати і про використання коштів, і про ефективність їх використання “, – заявив з цього приводу Поворозник.