Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день рису: саме рис найчастіше є єдиною доступною їжею для бідних людей. Саме через неабияку важливість цього злаку для харчування усієї планети, щороку 20 вересня, починаючи з 1950 року, відзначається Всесвітній день рису. Як нагадування про те, що можливо саме у цю мить, для когось у світі, мисочка рису стає порятунком від голодної смерті, чимало активістів 20 вересня відмовляються від будь-якої їжі окрім вареного рису, щоб привернути увагу суспільства до проблем голоду.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Німеччина – День захисту дітей
- Непал – День Конституції
- Білорусь – День митника
- Азербайджан – День нафтовиків
- Киргизія – День підприємця
- Нідерланди – День бюджету
- Венесуела, Перу, Уругвай – День свободи вираження думок
- Монголія – День кави
- Таїланд – День охорони каналів
- США – День піци з пепероні; День ромового пуншу; День сиру Кесо Банко
Цього дня у світі:
- 1246 — В Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.
- 1258 — освячено кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років.
- 1519 — Почалося перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана.
- 1562 — між Королівством Англія та лідером французьких гугенотів принцом Конде підписано угоду, за якою Англія отримувала Гавр в обмін на надання загонів для боротьби з католиками.
- 1610 — полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захопив Москву.
- 1792 — У Королівстві Франція дозволені розлучення.
- 1793 — Комітет громадського порятунку Франції схвалив план капітана Наполеона Бонапарта з облоги Тулону (перше згадування імені Наполеона на загальнодержавному рівні).
- 1866 — до складу Королівства Пруссія ввійшли Ганновер та Франкфурт.
- 1870 — завершено об’єднання Італії.
- 1919 — Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.
- 1920 — у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР.
- 1926 — Голова синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уник смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс).
- 1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.
- 1954 — ЕОМ виконала першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран.
- 1970 — станція “Луна-16” здійснила перше буріння ґрунту на Місяці.
- 1977 — до ООН вступив В’єтнам.
- 1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).
- 1992 — На референдумі більшість громадян Франції висловилося за вступ країни до Європейського Союзу.
- 2000 — Влада Республіки Китай заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп’ютерного вірусу CIH (“ЧІХ”), названого за ініціалами автора (відомий також як “Чорнобиль”, бо одна з його версій активується 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС).
- 2003 — на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС.
- 2008 — відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.
Яке сьогодні церковне свято:
20 вересня православні християни вшановують пам’ять святого праведника і мученика Созонта, а в народі свято відоме як Луків день – через початок збирання цибулі на городах.
Преподобний Лука Глубокореченський (Каппадокійський) народився і жив у державі Каппадокія (територія сучасної Туреччини). Він був ігуменом, наставників обителі, що мала назву “Глибокі річки”.
Прикмети:
- Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.
- Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.
- Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.
- Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов’язково з’їсти цибулю.
- Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім’ї не хворітимуть.
Традиції:
- На Русі 20 вересня вважалось сумним днем, тому що закінчувалось літо. Також при чищенні цибулі дівчата й жінки плакали.
- Цибуля використовувалася для багатьох страв, солінь, заготовок. Дівчата заплітали волосся, в процесі молячись святому. Вони просили такі ж товсті золоті довгі коси, як ті, які в’яжуться з цибулин.
- Вважалося, преподобний Лука спеціально насилав гіркий плач, щоб дівчатам проплакатися над цибулею перед вступом у доросле життя.
- Згідно з повір’ями, в цей день не можна дарувати подарунки дітям, особливо – ляльки дівчаткам. Вважається, що такий подарунок може стати причиною проблем в особистому житті в майбутньому.
Іменини цього дня відзначають:
Іван, Лука, Макар.
- За даними синоптиків у вівторок, 20 вересня, практично вся територія України опиниться у полоні дощів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 19 вересня.