20 вересня відзначають Всесвітній день рису. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого праведника і мученика Созонта, а в народі свято відоме як Луків день.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день рису: саме рис найчастіше є єдиною доступною їжею для бідних людей. Саме через неабияку важливість цього злаку для харчування усієї планети, щороку 20 вересня, починаючи з 1950 року, відзначається Всесвітній день рису. Як нагадування про те, що можливо саме у цю мить, для когось у світі, мисочка рису стає порятунком від голодної смерті, чимало активістів 20 вересня відмовляються від будь-якої їжі окрім вареного рису, щоб привернути увагу суспільства до проблем голоду.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Німеччина – День захисту дітей

Непал – День Конституції

Білорусь – День митника

Азербайджан – День нафтовиків

Киргизія – День підприємця

Нідерланди – День бюджету

Венесуела, Перу, Уругвай – День свободи вираження думок

Монголія – День кави

Таїланд – День охорони каналів

США – День піци з пепероні; День ромового пуншу; День сиру Кесо Банко

Цього дня у світі:

1246 — В Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.

1258 — освячено кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років.

1519 — Почалося перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана.

1562 — між Королівством Англія та лідером французьких гугенотів принцом Конде підписано угоду, за якою Англія отримувала Гавр в обмін на надання загонів для боротьби з католиками.

1610 — полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захопив Москву.

1792 — У Королівстві Франція дозволені розлучення.

1793 — Комітет громадського порятунку Франції схвалив план капітана Наполеона Бонапарта з облоги Тулону (перше згадування імені Наполеона на загальнодержавному рівні).

1866 — до складу Королівства Пруссія ввійшли Ганновер та Франкфурт.

1870 — завершено об’єднання Італії.

1919 — Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.

1920 — у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР.

1926 — Голова синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уник смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс).

1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.

1954 — ЕОМ виконала першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран.

1970 — станція “Луна-16” здійснила перше буріння ґрунту на Місяці.

1977 — до ООН вступив В’єтнам.

1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).

1992 — На референдумі більшість громадян Франції висловилося за вступ країни до Європейського Союзу.

2000 — Влада Республіки Китай заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп’ютерного вірусу CIH (“ЧІХ”), названого за ініціалами автора (відомий також як “Чорнобиль”, бо одна з його версій активується 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС).

2003 — на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС.

2008 — відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.

Яке сьогодні церковне свято:

20 вересня православні християни вшановують пам’ять святого праведника і мученика Созонта, а в народі свято відоме як Луків день – через початок збирання цибулі на городах.

Преподобний Лука Глубокореченський (Каппадокійський) народився і жив у державі Каппадокія (територія сучасної Туреччини). Він був ігуменом, наставників обителі, що мала назву “Глибокі річки”.

Прикмети:

Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.

Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.

Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.

Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов’язково з’їсти цибулю.

Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім’ї не хворітимуть.

Традиції:

На Русі 20 вересня вважалось сумним днем, тому що закінчувалось літо. Також при чищенні цибулі дівчата й жінки плакали.

Цибуля використовувалася для багатьох страв, солінь, заготовок. Дівчата заплітали волосся, в процесі молячись святому. Вони просили такі ж товсті золоті довгі коси, як ті, які в’яжуться з цибулин.

Вважалося, преподобний Лука спеціально насилав гіркий плач, щоб дівчатам проплакатися над цибулею перед вступом у доросле життя.

Згідно з повір’ями, в цей день не можна дарувати подарунки дітям, особливо – ляльки дівчаткам. Вважається, що такий подарунок може стати причиною проблем в особистому житті в майбутньому.

Іменини цього дня відзначають:

Іван, Лука, Макар.