Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1246 — В Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.
1258 — освячено кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років.
1519 — Почалося перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана.
1792 — У Королівстві Франція дозволені розлучення.
1919 — Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.
1920 — у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР.
1926 — Голова синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уник смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс).
1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.
1970 — станція “Луна-16” здійснила перше буріння ґрунту на Місяці.
1977 — до ООН вступив В’єтнам.
1991 — створено Службу національної безпеки України.
1992 — На референдумі більшість громадян Франції висловилося за вступ країни до Європейського Союзу.
2003 — на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС.
Яке сьогодні церковне свято:
20 вересня християни відзначають Предпразднство Різдва Пресвятої Богородиці. Цього дня заведено ходити до церкви та молотися святим Анні та Йоакиму.
Прикмети погоди:
- хмари молочні – скоро похолодає;
- мало лушпиння на цибулі – до морозної зими.
Іменини святкують Євстафій, Андрій, Євген, Олександр, Василій.