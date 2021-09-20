Сьогодні у світі відзначають День рису.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1246 — В Орді за відмову поклонятися ідолам вбитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.

1258 — освячено кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років.

1519 — Почалося перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана.

1792 — У Королівстві Франція дозволені розлучення.

1919 — Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.

1920 — у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР.

1926 — Голова синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уник смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс).

1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.

1970 — станція “Луна-16” здійснила перше буріння ґрунту на Місяці.

1977 — до ООН вступив В’єтнам.

1991 — створено Службу національної безпеки України.

1992 — На референдумі більшість громадян Франції висловилося за вступ країни до Європейського Союзу.

2003 — на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС.

Яке сьогодні церковне свято:

20 вересня християни відзначають Предпразднство Різдва Пресвятої Богородиці. Цього дня заведено ходити до церкви та молотися святим Анні та Йоакиму.

Прикмети погоди:

хмари молочні – скоро похолодає;

мало лушпиння на цибулі – до морозної зими.

Іменини святкують Євстафій, Андрій, Євген, Олександр, Василій.