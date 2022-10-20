20 жовтня відзначають Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара, Всесвітній день статистики. За церковнм календарем 20 жовтня вшановують мучеників Сергія і Вакха.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день авіадиспетчера: професійне свято авіадиспетчерів і працівників, зайнятих управлінням повітряним рухом. День авіаційного диспетчера відзначається щорічно 20 жовтня. Дата для проведення Міжнародного дня авіадиспетчера була обрана зовсім не випадково. Саме в цей день в 1961 році в столиці Нідерландів Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів.

Міжнародний день кухаря і кулінара: свято заснували з ініціативи асоціації, яка підтримує кулінарні співтовариства з різних країн 2004 року. Кухарська справа – одна з найдавніших професій. Щойно люди навчилися добувати вогонь, вони відразу почали готувати на ньому страви. Донині збереглися рецепти Стародавніх Китаю та Єгипту.

Всесвітній день статистики: свято встановлене Генеральною асамблеєю ООН 3 червня 2010 року. Воно відзначається 20 жовтня, раз на п’ять років, починаючи з 2010 року. Ініціатива заснування Всесвітнього дня статистики належала Статистичній комісії ООН, яка у лютому 2010 року на своїй 41 сесії схвалила проведення першого Всесвітнього дня статистики 20 жовтня 2010 року під загальним гаслом “Відзначимо численні досягнення офіційної статистики!”.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози

Цього дня у світі:

1803 — Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана.

1818 — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.

1865 — місцем розташування уряду Канади затверджена Оттава.

1868 — В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.

1911 — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса.

1916 — у Севастополі вибухнув лінкор “Імператриця Марія”, сотні загиблих.

1918 — Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.

1924 — у Харкові відкрито першу в УСРР радіостанцію.

1929 — ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.

1930 — розстріляний більшовиками генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник.

1939 — народився український письменник, державний і громадський діяч Леонід Вернигора

1944 — відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.

1945 — внаслідок всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтвердила намір залишатись незалежною державою.

1945 — вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.

1947 — комісія з розслідування антиамериканської діяльності почала слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду.

1953 — в США вийшла в світ антиутопія Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”.

1959 — Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.

1968 — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти — спиною до планки.

1993 — Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.

1999 — знайдений заморожений мамут.

2007 — прем’єра в Україні серії “Obsoletely Fabulous” мультсеріалу Футурама.

Яке сьогодні церковне свято:

20 жовтня церква вшановую пам’ять мучеників Сергія та Вакха. Сергій і Вакх жили за часів правління Максиміліана і були сановниками в Римі. Сповідували християнство, але приховували це. Заздрісники донесли на святих імператору, цар не повірив і влаштував святкування на честь шанування ідолів. Сергій і Вакх не з’явилися в капищі. Імператор пошкодував своїх сановників, намагаючись з’ясувати, чому вони продовжують вірити в Христа.

Пізніше відправив їх до Антіоха – правителя Сходу, який ненавидів християн. Той був зобов’язаний їм своїм становищем, тому просив святих відректися від Христа, щоб не мучитися. Сергій і Вакх відмовилися, тоді Антіох піддав їх страшним мукам. Сталося це близько 350 року.

Прикмети:

З Сергія зима починається, а на Мотрону (22 листопада) встановлюється.

Якщо в цей день сніг випаде, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.

Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.

Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.

Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.

Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.

Традиції:

Наші предки вірили, що в день Сергія зимового не можна носити старі речі. Хоча б один предмет гардероба повинен бути новим. Такий нехитрий обряд “притягне” багатство і благополуччя на весь рік.

Слов’яни здавна дотримувалися традиції цього дня – з ранку годували худобу, тільки потім сідали снідати самі. Піч повинен бути розтопити наймолодший член сім’ї, тоді тепло в будинку буде цілий рік.

Дівчата в цей день покривали свою голову новою хусткою, бажаючи вберегтися від головного болю на весь рік.

Іменини цього дня відзначають:

Йосип, Михайло, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан.