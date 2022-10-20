Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день авіадиспетчера: професійне свято авіадиспетчерів і працівників, зайнятих управлінням повітряним рухом. День авіаційного диспетчера відзначається щорічно 20 жовтня. Дата для проведення Міжнародного дня авіадиспетчера була обрана зовсім не випадково. Саме в цей день в 1961 році в столиці Нідерландів Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів.
Міжнародний день кухаря і кулінара: свято заснували з ініціативи асоціації, яка підтримує кулінарні співтовариства з різних країн 2004 року. Кухарська справа – одна з найдавніших професій. Щойно люди навчилися добувати вогонь, вони відразу почали готувати на ньому страви. Донині збереглися рецепти Стародавніх Китаю та Єгипту.
Всесвітній день статистики: свято встановлене Генеральною асамблеєю ООН 3 червня 2010 року. Воно відзначається 20 жовтня, раз на п’ять років, починаючи з 2010 року. Ініціатива заснування Всесвітнього дня статистики належала Статистичній комісії ООН, яка у лютому 2010 року на своїй 41 сесії схвалила проведення першого Всесвітнього дня статистики 20 жовтня 2010 року під загальним гаслом “Відзначимо численні досягнення офіційної статистики!”.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Україна – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
Цього дня у світі:
- 1803 — Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана.
- 1818 — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.
- 1865 — місцем розташування уряду Канади затверджена Оттава.
- 1868 — В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.
- 1911 — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса.
- 1916 — у Севастополі вибухнув лінкор “Імператриця Марія”, сотні загиблих.
- 1918 — Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.
- 1924 — у Харкові відкрито першу в УСРР радіостанцію.
- 1929 — ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.
- 1930 — розстріляний більшовиками генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник.
- 1939 — народився український письменник, державний і громадський діяч Леонід Вернигора
- 1944 — відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.
- 1945 — внаслідок всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтвердила намір залишатись незалежною державою.
- 1945 — вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.
- 1947 — комісія з розслідування антиамериканської діяльності почала слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду.
- 1953 — в США вийшла в світ антиутопія Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”.
- 1959 — Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.
- 1968 — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти — спиною до планки.
- 1993 — Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.
- 1999 — знайдений заморожений мамут.
- 2007 — прем’єра в Україні серії “Obsoletely Fabulous” мультсеріалу Футурама.
Яке сьогодні церковне свято:
20 жовтня церква вшановую пам’ять мучеників Сергія та Вакха. Сергій і Вакх жили за часів правління Максиміліана і були сановниками в Римі. Сповідували християнство, але приховували це. Заздрісники донесли на святих імператору, цар не повірив і влаштував святкування на честь шанування ідолів. Сергій і Вакх не з’явилися в капищі. Імператор пошкодував своїх сановників, намагаючись з’ясувати, чому вони продовжують вірити в Христа.
Пізніше відправив їх до Антіоха – правителя Сходу, який ненавидів християн. Той був зобов’язаний їм своїм становищем, тому просив святих відректися від Христа, щоб не мучитися. Сергій і Вакх відмовилися, тоді Антіох піддав їх страшним мукам. Сталося це близько 350 року.
Прикмети:
- З Сергія зима починається, а на Мотрону (22 листопада) встановлюється.
- Якщо в цей день сніг випаде, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.
- Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.
- Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
- Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
- Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
Традиції:
- Наші предки вірили, що в день Сергія зимового не можна носити старі речі. Хоча б один предмет гардероба повинен бути новим. Такий нехитрий обряд “притягне” багатство і благополуччя на весь рік.
- Слов’яни здавна дотримувалися традиції цього дня – з ранку годували худобу, тільки потім сідали снідати самі. Піч повинен бути розтопити наймолодший член сім’ї, тоді тепло в будинку буде цілий рік.
- Дівчата в цей день покривали свою голову новою хусткою, бажаючи вберегтися від головного болю на весь рік.
Іменини цього дня відзначають:
Йосип, Михайло, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан.
- За даними синоптиків у четвер, 20 жовтня, у більшості українських областей пройдуть дощі, подекуди – з мокрим снігом.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 19 жовтня.