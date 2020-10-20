Сьогодні, 20 жовтня, Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день статистики та Міжнародний день кухаря і кулінара. А в Україні в цей день відзначають Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

Про це розповідають #Букви.

Цього дня світ відзначає Міжнародний день лінивця, Міжнародний день кухаря або День кока, День поповнення запасів на зиму, Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день боротьби з остеопорозом, Всесвітній день статистики (відзначається раз на 5 років за рішенням статистичної комісії ООН з 2010 року).

Пам’ятні дати 20 жовтня:

1803 — Сенат США ратифікував купівлю штату Луїзіана.

1818 — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.

1868 — В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.

1911 — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса.

1916 — у Севастополі вибухнув лінкор “Імператриця Марія”, загинуло сотні людей.

1918 — Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.

1924 — у Харкові відкрито першу в УСРР радіостанцію.

1929 — ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.

1930 — розстріляний більшовиками генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник.

1939 — народився український письменник, державний і громадський діяч Леонід Вернигора.

1944 — відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.

1945 — внаслідок всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтвердила намір залишатись незалежною державою.

1945 — вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.

1947 — комісія з розслідування антиамериканської діяльності почала слухання щодо проникненню комуністів до Голлівуду.

1953 — в США вийшла в світ антиутопія Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”.

1959 — Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.

1968 — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти — спиною до планки.

1993 — Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 жовтня вшановує пам’ять двох святих, які мали ім’я Сергій. Перший із них – преподобний Сергій Печерський, жив у 13 столітті. Другий святий – Сергій Нуромський жив у 15 столітті. У народі свято назвали зимовий. Вважалося, що саме з цього моменту починається зима.

Народні прикмети і повір’я:

З Сергія зима починається, а на Мотрону (22 листопада) приходить.

Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.

Якщо місяць блідий і мутний – чекати снігу і морозу.

Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.

Що не можна робити сьогодні:

У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу.

Топити піч у цей день дозволяли лише наймолодшому члену сім’ї. Вважалося, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.

Сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати.

Іменини у Сергія, Святослава, Олександра.