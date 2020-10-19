У вівторок, 20 жовтня, у сесійній залі Парламенту із посланням про внутрішній та зовнішній стан виступить президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляють #Букви.

За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, промова Зеленського запланована після виступів народних депутатів.

Таким чином, робота Парламенту почнеться о 10:00. Далі до 10:30 будуть виступати депутати та представники фракцій і груп.

“Після цього – звернення президента. Так розумію, воно планується до години. Після цього постанова 4228 (по COVID-19). Крім того, є пропозиція завтра запросити міністра охорони здоров’я (Максима Степанова) для заслуховування інформації щодо поточного стану та боротьби з коронавірусом в Україні”, – зазначив Разумков.