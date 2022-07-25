Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко анонсував закупівлю ще 200 автомобілів для Збройних сил України. Він також повідомив про переговори щодо військових дронів, БМП і бойових роботів.

Про це Порошенко розповів в етері спільного марафону “150 днів війни” на “Прямому” та “5 каналі”.

Від початку повномасштабного вторгнення політик разом з волонтерами зосереджував діяльність на тому, шо було вкрай необхідне для армії. Починали з форми та бронежилетів, а тепер постачають бронетехніку і дрони.

Порошенко наголосив, що для переходу в контрнаступ зараз армія потребує великої кількості техніки.

“Вживаними пікапами ситуацію не вирішиш. Тому ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi, JAC, поставили їх для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ”, – зазначив він.

Фонд Порошенка також купує вантажівки для ЗСУ, тож він дав доручення укласти контракт на постачання ще 200 автомобілів.

“Ми йдемо на дуже потужні проекти, які коштують мільйони доларів. Ми знайшли і купуємо БМП. Це те, що на гусеничному ходу, що потрібно нам для того, щоб посилити наступальні підрозділи Збройних сил”, – пояснив Порошенко.

Порошенко також подякував волонтерам, які організовують і допомагають з логістикою – знайти, перевірити, оформити документи, перегнати техніку.

Він додав, що у планах – купівля унікальних “пташок”: “це вже повномасштабні безпілотники, які конче потрібні нашій артилерії”.

За словами лідера “ЄС” зараз готується проєкт постачання в Україну бойових роботів. Вони стоять на озброєнні декількох країн НАТО.

У пресслужбі “ЄС” зауважили, що підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, харчові продукти (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО “Справа громад” і “Res_Publika. Брати по зброї”, які окремо і додатково зібрали понад 40 мільйонів гривень на потреби армії.