Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

“Ми націлюємось на майже 200 нових фізичних та юридичних осіб, які відіграли важливу роль в останній ескалації незаконної війни Росії в Україні”, — наголосив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Серед підсанкційних осіб:

  • військовослужбовці російських Збройних сил і різних родів військ,
  • члени Державної Думи та Ради Федерації,
  • міністри,
  • губернатори.

Водночас санкції торкнулися осіб, які відповідальні за ракетні удари по цивільному населенню, критичній інфраструктурі та за викрадення, подальше незаконне усиновлення українських дітей.

Йдеться й про членів сімей осіб, які вже перебувають під санкціями, популярні громадські діячі, відповідальні за пропаганду та дезінформацію та відповідальні за розграбування української сільськогосподарської продукції.

Зокрема, до переліку ввійшли: 

  • віцепрем’єрка Тетяна Голікова,
  • помічник президента РФ Максим Орєшкін
  • голова Федеральної податкової служби Данило Єгоров,
  • судді Конституційного суду,
  • дві дочки Рамзана Кадирова Айшат і Каріна,
  • Нікіта Михалков,
  • Григорій Лепс,
  • Борис Корчевников,
  • Дмитро Пучков.

Під санкції потрапили такі банки, як “Москвоський кредитний банк”, ВАТ “Далекосхідний”, оборонні та промислові компанії, численні політичні партії, підконтрольні російській владі медіахолдинги, що є основою пропагандистської машини Кремля та воєнізовані угруповання.

Водночас ЄС запровадив санкції проти всіх російських парламентських партій: 

  • “Єдиної Росії”,
  • ЛДПР,
  • КПРФ,
  • “Справедливої Росії”,
  • “Нових людей”.

Обмежувальні заходи союзу щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, відепер застосовуються щодо 1 386 фізичних та 171 юридичної особи.