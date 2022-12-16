16 листопада Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо введення санкцій ще проти 141 фізичних та 49 юридичних осіб у відповідь на російське вторгнення в Україні.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

“Ми націлюємось на майже 200 нових фізичних та юридичних осіб, які відіграли важливу роль в останній ескалації незаконної війни Росії в Україні”, — наголосив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Серед підсанкційних осіб:

військовослужбовці російських Збройних сил і різних родів військ,

члени Державної Думи та Ради Федерації,

міністри,

губернатори.

Водночас санкції торкнулися осіб, які відповідальні за ракетні удари по цивільному населенню, критичній інфраструктурі та за викрадення, подальше незаконне усиновлення українських дітей.

Йдеться й про членів сімей осіб, які вже перебувають під санкціями, популярні громадські діячі, відповідальні за пропаганду та дезінформацію та відповідальні за розграбування української сільськогосподарської продукції.

Зокрема, до переліку ввійшли:

віцепрем’єрка Тетяна Голікова,

помічник президента РФ Максим Орєшкін

голова Федеральної податкової служби Данило Єгоров,

судді Конституційного суду,

дві дочки Рамзана Кадирова Айшат і Каріна,

Нікіта Михалков,

Григорій Лепс,

Борис Корчевников,

Дмитро Пучков.

Під санкції потрапили такі банки, як “Москвоський кредитний банк”, ВАТ “Далекосхідний”, оборонні та промислові компанії, численні політичні партії, підконтрольні російській владі медіахолдинги, що є основою пропагандистської машини Кремля та воєнізовані угруповання.

Водночас ЄС запровадив санкції проти всіх російських парламентських партій:

“Єдиної Росії”,

ЛДПР,

КПРФ,

“Справедливої Росії”,

“Нових людей”.

Обмежувальні заходи союзу щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, відепер застосовуються щодо 1 386 фізичних та 171 юридичної особи.