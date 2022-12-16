Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
“Ми націлюємось на майже 200 нових фізичних та юридичних осіб, які відіграли важливу роль в останній ескалації незаконної війни Росії в Україні”, — наголосив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Серед підсанкційних осіб:
- військовослужбовці російських Збройних сил і різних родів військ,
- члени Державної Думи та Ради Федерації,
- міністри,
- губернатори.
Водночас санкції торкнулися осіб, які відповідальні за ракетні удари по цивільному населенню, критичній інфраструктурі та за викрадення, подальше незаконне усиновлення українських дітей.
Йдеться й про членів сімей осіб, які вже перебувають під санкціями, популярні громадські діячі, відповідальні за пропаганду та дезінформацію та відповідальні за розграбування української сільськогосподарської продукції.
Зокрема, до переліку ввійшли:
- віцепрем’єрка Тетяна Голікова,
- помічник президента РФ Максим Орєшкін
- голова Федеральної податкової служби Данило Єгоров,
- судді Конституційного суду,
- дві дочки Рамзана Кадирова Айшат і Каріна,
- Нікіта Михалков,
- Григорій Лепс,
- Борис Корчевников,
- Дмитро Пучков.
Під санкції потрапили такі банки, як “Москвоський кредитний банк”, ВАТ “Далекосхідний”, оборонні та промислові компанії, численні політичні партії, підконтрольні російській владі медіахолдинги, що є основою пропагандистської машини Кремля та воєнізовані угруповання.
Водночас ЄС запровадив санкції проти всіх російських парламентських партій:
- “Єдиної Росії”,
- ЛДПР,
- КПРФ,
- “Справедливої Росії”,
- “Нових людей”.
Обмежувальні заходи союзу щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, відепер застосовуються щодо 1 386 фізичних та 171 юридичної особи.
- Дипломати Європейського Союзу погодили дев’ятий пакет санкцій через російське вторгнення в Україну.
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- Європейська комісія запропонувала зробити порушення санкцій Євросоюзу кримінальним злочином на всій території ЄС.