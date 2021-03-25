Президент США Джо Байден встановив новий план щодо темпів вакцинації проти коронавірусу в країні. За 100 днів його президента збираються вакцинувати 200 мільйонів американців.

Про це він заявив під час першої пресконференції.

Байден зазначив, що він обіймає посаду президента США протягом 65 днів. За цей період питання боротьби з пандемією коронавірусу – пріоритет номер один для його адміністрації.

Головне завдання – вакцинація населення.

Перша мета – “100 мільйонів вакцинованих американців за 100 днів” була виконана раніше терміну. Тому Байден встановив нову.

“8 грудня я говорив про те, що я хотів би домогтися вакцинації на рівні 100 мільйонів в перші 100 днів (президентства, – ред.). На 58 день нам вдалося досягти цієї цифри. Ми випередили план.

Друга наша ціль – до 100-го дня – вакцинація на рівні 200 мільйонів осіб. Так, ви правильно зрозуміли – 200 мільйонів вакцинацій за перші 100 днів. Я розумію, що це дуже оптимістичні плани, у два рази перевищує те, що ми запланували. Жодна інша країна не підійшла навіть близько до таких цифр. Я сподіваюся, ми зможемо цього досягнути”, – сказав Байден.