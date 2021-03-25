Про це він заявив під час першої пресконференції.
Байден зазначив, що він обіймає посаду президента США протягом 65 днів. За цей період питання боротьби з пандемією коронавірусу – пріоритет номер один для його адміністрації.
Головне завдання – вакцинація населення.
Перша мета – “100 мільйонів вакцинованих американців за 100 днів” була виконана раніше терміну. Тому Байден встановив нову.
“8 грудня я говорив про те, що я хотів би домогтися вакцинації на рівні 100 мільйонів в перші 100 днів (президентства, – ред.). На 58 день нам вдалося досягти цієї цифри. Ми випередили план.
Друга наша ціль – до 100-го дня – вакцинація на рівні 200 мільйонів осіб. Так, ви правильно зрозуміли – 200 мільйонів вакцинацій за перші 100 днів. Я розумію, що це дуже оптимістичні плани, у два рази перевищує те, що ми запланували. Жодна інша країна не підійшла навіть близько до таких цифр. Я сподіваюся, ми зможемо цього досягнути”, – сказав Байден.
- 19 березня президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація досягне мети в 100 мільйонів вакцинацій проти COVID-19 приблизно на шість тижнів раніше до 100-денного терміну.