Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО.

Планується формування кількох нових підрозділів. При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу.

Військове керівництво країни-агресора встановило чіткі “норми набору”: для далекосхідного та сибірського федерального округів це 200 «добровольців» щотижня. Водночас у Москві набір взагалі не проводиться.

Для мотивування до проходження служби з “добровольцями” проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про “колективний Захід” та “неіснуючу Україну”. Також обіцяють підвищене матеріальне забезпечення та пільги.

“Російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр, і цього все одно виявилось недостатнім для досягнення “успіху” у війні з Україною”, – зазначили в ГУР.