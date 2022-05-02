Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО.
Планується формування кількох нових підрозділів. При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу.
Військове керівництво країни-агресора встановило чіткі “норми набору”: для далекосхідного та сибірського федерального округів це 200 «добровольців» щотижня. Водночас у Москві набір взагалі не проводиться.
Для мотивування до проходження служби з “добровольцями” проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про “колективний Захід” та “неіснуючу Україну”. Також обіцяють підвищене матеріальне забезпечення та пільги.
“Російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр, і цього все одно виявилось недостатнім для досягнення “успіху” у війні з Україною”, – зазначили в ГУР.
- Нагадаємо, згідно з розвідними даними, понад чверть підрозділів, які Кремль залучив для вторгнення в Україну, у підсумку понад двомісячної повномасштабної війни, ймовірно, виявилися “неефективними”.
- Також відомо, що РФ прагне довго тримати Херсон під окупацією, оскільки це дозволить безпечніше контролювати Кримський півострів та просувати російську армію вздовж півдня та на захід України.
- Триває вже 68-ма доба спротиву України широкомасштабному російському вторгненню. У Великій Британії надали мапу актуальних бойових дій в Україні станом на 2 травня.