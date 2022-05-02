В РФ активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Передбачається, що ними мають відновити втрати особового складу підрозділів, котрі брали участь у бойових діях на території України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО.

Планується формування кількох нових підрозділів. При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу.

Військове керівництво країни-агресора встановило чіткі “норми набору”: для далекосхідного та сибірського федерального округів це 200 «добровольців» щотижня. Водночас у Москві набір взагалі не проводиться.

Для мотивування до проходження служби з “добровольцями” проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про “колективний Захід” та “неіснуючу Україну”. Також обіцяють підвищене матеріальне забезпечення та пільги.