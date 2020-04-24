В Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів, першу партію обсягом 200 тисяч одиниць вже на вихідних скерують до регіонів.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Як ми й обіцяли кілька тижнів тому, в Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів. Сьогодні ми отримали першу партію – це 200 тисяч тестів. Вони на вихідних роз’їдуться по областях, по спеціальних лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування”, – зазначив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

За його словами, наступного тижня очікується ще майже 400 тисяч таких тестів. Виробництво українських ПЛР-тестів триває, і вони також розподілятимуться між установами.

Тимошенко також додав, що днями до України з Китаю прибула велика партія засобів захисту для лікарів, Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби, Збройних сил. Це понад 360 тисяч респіраторів, понад 100 тисяч костюмів біозахисту, а також 800 тисяч реагентів для проведення ПЛР-тестів.

“Це дуже великий вантаж. Він був на складі в Україні, розподілявся між областями, і вже цими днями – вчора й сьогодні – він роз’їжджається по країні, і всі наші медики, насамперед у лікарнях, які займаються боротьбою з COVID-19, в опорних лікарнях, отримають ці засоби захисту”, – сказав він.

Секретар Координаційної ради наголосив, що цих засобів вистачить на найближчі 3-4 тижні.

“Але закупівлі не закінчуються, і цими вихідними ми отримаємо ще одну партію”, – зазначив Тимошенко

Крім того, Міністерство охорони здоров’я закуповує засоби індивідуального захисту.

“Тобто наші лікарі вже зараз забезпечені засобами індивідуального захисту, і я думаю, що ця ситуація ставатиме ще кращою”, – резюмував секретар Координаційної ради.