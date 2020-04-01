У Держприкордонслужбі передбачають, що напередодні свята Пасхи, 12 і 19 квітня, близько 200 тисяч громадян можуть повернутися в країну.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко в ефірі телеканалу “1 + 1”.

Він розповів, що в Україну вже повернулися 160 тисяч громадян. Ще близько 17 тисяч українців заявили про те, що хотіли б повернутися в країну.

“Це ще не всі громадяни. Ми очікуємо, що напередодні Великодня можуть повернутися близько 200 тисяч громадян”, – заявив він.

Також він зазначив, що зараз на кордонах черг немає, українські прикордонники працюють оперативно.

Варто зазначити, що українці в цьому році святкуватимуть Великдень 12 квітня (за східним обрядом) і 19 квітня (за західним обрядом).

Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.