Львівський півмарафон 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online 22-23 серпня об’єднав на стартах близько двох тисяч бігунів у 24 країнах світу. Про це повідомила компанія-організатор півмарафону Run Ukraine.

Через пандемію коронавірусу COVID-19 Львівський півмарафон відбувся в онлайновому форматі. Такі забіги проходять без масового старту та скупчення людей, а отже, не порушують умов карантину. Усі учасники 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online в дні заходу вийшли на пробіжку за зручними для себе маршрутами та здобули медалі на фініші.

Завдяки незвичному формату Львівський півмарафон можна було пробігти поза межами Львова, і навіть поза межами України, чим і скористалися учасники, які через закриті кордони не змогли приїхати до України. Одночасно Львівський півмарафон долали у 24 країнах: Україні, Австрії, Азербайджані, Бельгії, Білорусі, Бразилії, Великій Британії, Грузії, Естонії, Іспанії, Кубі, Литві, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, США, Туреччині, Угорщині, Чехії та Швеції.

“Так, сьогодні не було централізованого старту, але дві тисячі бігунів у різних країнах світу об’єдналися, біжучи Львівський півмарафон. Дві тисячі людей бігли зі Львовом в серці, де б вони не були, – поділився генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черницький. – Масові старти, яких нам так не вистачає, ще обов’язково будуть, коли завершиться карантин. Але сьогодні ми отримали незабутній досвід. Біг об’єднує, і він робить це навіть на величезних дистанціях. Навіть коли ми далеко одне від одного, ми все одно можемо бігти разом”.

Незмінним титульним партнером Львівського півмарафону залишається компанія “Молокія”.

“Здоров’я, правильне харчування та спортивний спосіб життя є основними принципами нашої компанії. Ми хочемо, щоб українці були здоровою нацією, тому “Молокія” постійно підтримує бігунів та спортивні заходи. Зараз, у період карантину, таких заходів дуже мало, люди втрачають мотивацію займатися спортом, кидають тренування. А онлайн-забіги, такі як MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online, підтримують їх в цей час. Деякі люди сьогодні вперше вийшли на старт та здобули свої медалі. Ми щасливі, що підтримали їх на цьому шляху”, – розповіла директор з маркетингу компанії “Молокія” Юлія Демчик.

Хоча масового старту у центрі Львова й не було через карантинні обмеження, на площі Ринок було встановлено стартову арку, звідки кожен охочий міг розпочати свій забіг, як на справжньому старті. За два дні тут стартували та фінішували кілька десятків бігунів, серед яких були тренерка та письменниця Марі Карачина, учасниця гурту А.Р.М.І.Я. Світлана Сафронова, а також фітнес-тренерка і блогерка Роксана Бондаренко.

Попри переведення Львівського півмарафону в онлайновому форматі, деякі бігуни все одно вирішили пробігти його саме у Львові. Декілька десятків бігунів з бігового клубу Run21 приїхали з Києва, щоб стартувати з площі Ринок, і планують продовжити свою бігову подорож й іншими містами Бігової Ліги Українських Мейджорів.

До заходу долучилися заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та начальник управління спорту Львівської міської ради Антін Нікулін. Вони пробігли по 10 км та здобули медалі.

Також до бігового свята приєдналися відомі артисти, блогери та лідери думок. 22-23 серпня свої дистанції під час MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online у різних містах подолали телеведучі Анатолій Анатоліч, Олександр Попов, Слава Варда, бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна, соліст гурту “Клей Угрюмого” Максим Дурдас.

5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online вкотре об’єднав на старті дуже різних людей. У забігу взяла участь команда бігового клубу “Рука об руку”, де займаються діти з діагнозом ДЦП зі своїми сім’ями. 10 км пробіг бігун Діма Младший, який вже понад 30 років живе з ДЦП. Також повну півмарафонську дистанцію (21 км) подолав спортсмен на інвалідному візку Дмитро Васильцов.

Нагадаємо, Львівський півмарафон 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online – це один із п’яти етапів бігової ліги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, яка цьогоріч відбувається в онлайн-форматі. Бігуни, які пробіжать усі п’ять заходів, здобудуть шосту медаль – фінішера Бігової Ліги.

Наступний етап Ліги відбудеться 19-20 вересня. Ним стане Київський півмарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online.

Організатор — Run Ukraine

Офіційний сайт заходу – lvivhalfmarathon.org