Про це пише Vogue.ua.

Так, в Instagram було опубліковано 87,8 мільйонів постів з тегом #vegan.

Як повідомляє видання The Economist, продажі веганських товарів досягли піку: загальні доходи в 10 разів перевищили показники від продажів фастфуду по всій Америці. Крім того, заміна дві третини своєї їжі веганскої може скоротити викиди вуглецю, пов’язані з харчовими продуктами, на 60%.

За даними дослідницької компанії Mintel, більше половини дорослих в Америці і Великобританії заявляють, що хочуть скоротити споживання м’яса. Хоча чи зроблять вони це – вже інше питання.

Згідно з даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, кількість м’яса, яке споживають американці і британці в день, збільшилася на 10% з 1970 року.

Крім того, такі компанії як KFC, Greggs, Wagamama, Subway і Pizza Hut запускають або ж значно розширюють веганські меню.

Варто зазначити, що на минулій церемонії “Золотий глобус” вперше в історії було 100% веганське меню.

Традиційно, на вечері “Золотого глобуса” подають курку, але в цьому році головний шеф-кухар Метью Морган вирішив змінити стан речей.

Зірки кіно і телебачення скуштували ввечері охолоджений суп із золотого буряка, а потім страву з глив, брюссельської капусти, моркви і горохових пагонів.

На десерт подавали веганські версію пирога “Опера” – французького бісквітного десерту, просоченого кавовим сиропом і шарами ганаша, французького масляного крему з кавою і шоколадом.

Веганство, на думку вчених, здатне зменшити наслідки кліматичної кризи на планеті.

Навантаження на сільське господарство

Для розведення тварин і виробництва м’яса, риби, яєць і молочних продуктів використовується близько 83% світових сільгоспугідь.

Забруднення води

Щоб отримати 1 кг телятини, необхідно 13 000 літрів води. Щоб виростити таку саму кількість кукурудзи, достатньо 500 літрів. Відходи з ферм найчастіше потрапляють у воду, яку люди використовують для прання, особистої гігієни або п’ють. А флора і фауна річок, морів, океанів страждає через антибіотики і гормони, що містяться в кормових культурах на фермерських господарствах.

Вирубування лісів

Щорічно людство втрачає лісовий масив розміром з територію Волинської, Рівненської і Житомирської областей разом узятих. Це впливає на клімат, адже саме ліси поглинають 45% вуглецю, що руйнує озоновий шар. Ліс рубають для розширення фермерських угідь.

Парникові гази

Виробництво яловичини і молочної продукції призводить до викиду 20% парникових газів, що провокують глобальне потепління. В окремому дослідженні вчені прийшли до ще більш цікавого висновку: якщо споживання продуктів тваринництва звести до нуля, викиди парникових газів скоротяться на 28%.

Етичне питання

Тваринницькі ферми виробляють 570 000 тон м’яса щорічно – це значить, що по всьому світу щорічно вбивають близько 12 млрд тварин.