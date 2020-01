Про це пише Vogue.ua.

Так, в Instagram було опубліковано 87,8 мільйонів постів з тегом #vegan.

Як повідомляє видання The Economist, продажі веганських товарів досягли піку: загальні доходи в 10 разів перевищили показники від продажів фастфуду по всій Америці. Крім того, заміна дві третини своєї їжі веганскої може скоротити викиди вуглецю, пов’язані з харчовими продуктами, на 60%.

За даними дослідницької компанії Mintel, більше половини дорослих в Америці і Великобританії заявляють, що хочуть скоротити споживання м’яса. Хоча чи зроблять вони це – вже інше питання.

Згідно з даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, кількість м’яса, яке споживають американці і британці в день, збільшилася на 10% з 1970 року.

Крім того, такі компанії як KFC, Greggs, Wagamama, Subway і Pizza Hut запускають або ж значно розширюють веганські меню.

Варто зазначити, що на минулій церемонії “Золотий глобус” вперше в історії було 100% веганське меню.

Традиційно, на вечері “Золотого глобуса” подають курку, але в цьому році головний шеф-кухар Метью Морган вирішив змінити стан речей.

Зірки кіно і телебачення скуштували ввечері охолоджений суп із золотого буряка, а потім страву з глив, брюссельської капусти, моркви і горохових пагонів.

