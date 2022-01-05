Європа під ризиком залишитися без газу вже навесні 2022 року на тлі найнижчих запасів у регіоні. Підземні сховища газу заповнені на 56%, що на понад 15 процентних пунктів нижче ніж середній показник за останні 10 років.

Про це заявив голова INES, асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню Себастьян Блешке, повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

“У нас ще не було таких порівняно низьких рівнів зберігання газу, як на цей момент”, – зазначив Себастьян Блешке.

Своєю чергою, віцепрезидент Wood Mackenzie з досліджень газу та ЗПГ Массімо Ді-Одоардо зауважує, що запаси можуть скоротитися до 15% вже до кінця березня 2022 року у разі припинення зростання російського експорту.

“2022 рік може стати ще одним роком нестабільності для європейських цін на газ”, – заявив він.

Водночас аналітики Bloomberg повідомляють, що наразі трейдери готуються до гіршого сценарію: ціни на газ, що постачається з весни до 2023 року, зросли приблизно на 40% за останній місяць.

“Дехто каже, що криза може тривати до 2025 року, коли наступна хвиля проєктів ЗПГ у США почне постачати на світовий ринок”, – повідомляє ділове видання.

5 січня вартість ф’ючерсів на газ у Європі продовжила зростання третій день поспіль і торгується на позначці понад у $1100 за тисячу кубометрів. Раніше, 3 січня ціни на газ підвищилися до $1014 за тисячу кубометрів.

Довідка. Зростання цін на газ у Європі почалося з квітня-травня 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася у межах $250-300 за тисячу кубометрів. Вже наприкінці літа вартість контракту з постачанням перевищила $600, а вже на початку жовтня здолала поріг у $1000.

У грудні 2021 року вартість зросла удвічі. Свого історичного максимуму на ф’ючерсному ринку у $2190,4 за тисячу кубометрів вартість газу досягла 21 грудня. Таких стійко високих цін за всю історію функціонування газових хабів у Європі не було з 1996 року.

Ціни на газ на європейських ринках падали чотири дні поспіль через очікування американського постачання. Проте його вартість все ще значно більша, ніж рік тому.