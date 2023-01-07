Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.
У 2022 році індекс цін на продовольство у середньому становив 143,7 пункти, що на 14,3% більше, ніж у 2021 році, а також є найвищим показником з початку обліку у 1990 році. Такі зміни відбулися на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року.
Зауважимо, що індексі відстежує міжнародні ціни на продовольчі товари, що найбільше мають попит у світі.
Агенція пише, що з перших часів вторгнення ціни дещо знизилися, частково завдяки каналу експорту зерна з України, котрий підтримує ООН, та перспективам покращення постачання у країнах-виробниках.
До прикладу, згідно з даними, опублікованими 10 листопада, ціни на харчові продукти підвищили річну інфляцію в жовтні до 26,6%, перевищивши прогнози економістів. Виробники яєць і фермери зазначають, що руйнування, завдані повномасштабним вторгненням РФ, можуть ще більше підвищити ціни.
Також на тлі повномасштабного вторгнення в Україні подорожчали споживчі продукти, зокрема зросли ціни на інгредієнти “борщового набору”.
- За 11 місяців 2022 року Україна експортувала 50,9 мільйона тонн агропродукції на загальну суму 21,1 мільярда доларів.
- До Польщі щомісяця ввозять близько 450 тисяч тонн українського зерна для подальшого експорту. Агропродукції на 50% більше, ніж у середині року.
- В листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нової гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, яка покликана забезпечити доставлення українського зерна до країн Африки.