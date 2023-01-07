2022 рік побив рекорд світових цін на продукти. Підвищення вартості товарів пов'язане з російським вторгненням в Україну. У такий спосіб, середній індекс цін сягнув свого найвищого рівня за всю історію.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

У 2022 році індекс цін на продовольство у середньому становив 143,7 пункти, що на 14,3% більше, ніж у 2021 році, а також є найвищим показником з початку обліку у 1990 році. Такі зміни відбулися на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року.

Зауважимо, що індексі відстежує міжнародні ціни на продовольчі товари, що найбільше мають попит у світі.

Агенція пише, що з перших часів вторгнення ціни дещо знизилися, частково завдяки каналу експорту зерна з України, котрий підтримує ООН, та перспективам покращення постачання у країнах-виробниках.

До прикладу, згідно з даними, опублікованими 10 листопада, ціни на харчові продукти підвищили річну інфляцію в жовтні до 26,6%, перевищивши прогнози економістів. Виробники яєць і фермери зазначають, що руйнування, завдані повномасштабним вторгненням РФ, можуть ще більше підвищити ціни.

Також на тлі повномасштабного вторгнення в Україні подорожчали споживчі продукти, зокрема зросли ціни на інгредієнти “борщового набору”.