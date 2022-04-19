Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Також більше ніж 572 дітей постраждали, однак цифри не остаточні.
Відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.
18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами села Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина. Також через обстріл села Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка. Цього ж дня завдано ракетного удару по території Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.
Через бомбардування та обстріли збройні сили РФ пошкодили 1 141 заклад освіти, з них 99 зруйновали повністю.
- Нагадаємо, що російські військові продовжують завдавати важких ударів по металургійному заводу “Азовсталь” у Маріуполі, де наразі переховуються сотні цивільних жителів. Командир полку “Азов” Денис Прокопенко закликав світових лідерів сприяти проведенню евакуації із заблокованого міста.
- Також Росія використовує депортованих з тимчасово окупованих територій України дітей для власної пропаганди. У Кремлівських ЗМІ зазначають, що “український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей”.
- Раніше окупанти місяць тримали місцевих села Ягідне у підвалі як живий щит, вижили не всі.