Станом на 19 квітня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинули 205 дітей та понад 367 отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Також більше ніж 572 дітей постраждали, однак цифри не остаточні.

Відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.

18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами села Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина. Також через обстріл села Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка. Цього ж дня завдано ракетного удару по території Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.

Через бомбардування та обстріли збройні сили РФ пошкодили 1 141 заклад освіти, з них 99 зруйновали повністю.