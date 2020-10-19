2000+ учасників, 12 спікерів, усі теми DIGITAL-маркетингу

Must visit для підприємців та маркетологів, які бажають освоїти нові канали залучення клієнтів та створити комплексну маркетингову стратегію.

Спікери з Fedoriv, Banda, Grape, Vintage, Aimbulance та інших найбільших агенцій України.

Одразу після реєстрації на подію ви потрапляєте в закритий Telegram-чат, де зібрані всі учасники конференції. Це місце, де ви знайдете клієнтів, партнерів, інвесторів та просто людей, які знають, можуть і хочуть розвиватись в digital-сфері.

Час поглянути на сучасний маркетинг комплексно та без води чи “інфи з нету”.

Реєструйтеся до 31 жовтня за зниженими цінами: https://digital-forum.com.ua