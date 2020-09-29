Перший український воркшоп для професіоналів креативної індустрії і тих, хто хоче інтегрувати в свою роботу нестандартні рішення - "НІЧ НОВИХ ІДЕЙ".

Ніч, яка змінить уявлення про креатив і навчить його монетизувати

Головне завдання івенту – це розширення свідомості і стимуляція креативного мислення.

Хто спікери?

Це лідери креативної індустрії СНД, ідеї яких знає кожен

Олег Боднарчук – Автор, режисер і продюсер з унікальним творчим досвідом: більше 5 000 постановок номерів за участю найяскравіших зірок шоу-бізнесу, десятки найбільш знакових та рейтингових телевізійних проектів: “Голос країни”, “Танці з зірками”, “Фабрика зірок” , “один в один” і інші, сольні програми для топ-артистів шоу-бізнесу: Філіп Кіркоров – “Інший”, Ані Лорак – “Кароліна”, “DIVA”, LOBODA – “SUPERSTARSHOW” та інші, постановка для шоу AMERICA GOT TALENT

Михайло Ясинський – продюсер, експерт в галузі продюсування і просування зірок шоу-бізнесу, власник української компанії Secret Service Entertainment Agency, лідера в області послуг для професійних артистів.

Голова Профспілки представників музичної індустрії.

Андрій Шатирко – експерт з просування в YouTube і TIK TOK, підприємець, співак

І це лише початок…

Спікери першої ночі – 5 спікерів, які змінять ваш підхід до креативу і на власному прикладі покажуть, як створюються грандіозні ідеї

Друга ніч

Спікери, які дадуть практичні інструменти для реалізації ваших завдань, де ви зможете створювати, виконувати завдання, працювати в групах та індивідуально.

Головний ідеолог і спікер форуму – Мішель Сайкай

Ведучий заходів #top10kiev

Ведучий радіо NRJ @nrjukraine

Автор і ведучий радіошоу “Мі-6”

Творець проекту “Ніч нових ідей”

Організатор марафону “ВЕДУЧИЙ НА 360”, де взяло участь понад 700 осіб

“Нарешті-то провести міст між бізнесом і творчістю, ідеєю і реалізацією. І довести, що креатив, може бути успішним – в кожній сфері життя. Наша основна мета – це написання ідеї кожним учасником, яку вже на наступний день вони зможуть втілити “(с) Мішель Сайкай

Квитки та більш детальна інформація https://nni.com.ua/?utm_campaign=media

Організатор: Melnykova Agency