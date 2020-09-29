Ніч, яка змінить уявлення про креатив і навчить його монетизувати
Головне завдання івенту – це розширення свідомості і стимуляція креативного мислення.
Хто спікери?
Це лідери креативної індустрії СНД, ідеї яких знає кожен
Олег Боднарчук – Автор, режисер і продюсер з унікальним творчим досвідом: більше 5 000 постановок номерів за участю найяскравіших зірок шоу-бізнесу, десятки найбільш знакових та рейтингових телевізійних проектів: “Голос країни”, “Танці з зірками”, “Фабрика зірок” , “один в один” і інші, сольні програми для топ-артистів шоу-бізнесу: Філіп Кіркоров – “Інший”, Ані Лорак – “Кароліна”, “DIVA”, LOBODA – “SUPERSTARSHOW” та інші, постановка для шоу AMERICA GOT TALENT
Михайло Ясинський – продюсер, експерт в галузі продюсування і просування зірок шоу-бізнесу, власник української компанії Secret Service Entertainment Agency, лідера в області послуг для професійних артистів.
Голова Профспілки представників музичної індустрії.
Андрій Шатирко – експерт з просування в YouTube і TIK TOK, підприємець, співак
І це лише початок…
Спікери першої ночі – 5 спікерів, які змінять ваш підхід до креативу і на власному прикладі покажуть, як створюються грандіозні ідеї
Друга ніч
Спікери, які дадуть практичні інструменти для реалізації ваших завдань, де ви зможете створювати, виконувати завдання, працювати в групах та індивідуально.
Головний ідеолог і спікер форуму – Мішель Сайкай
Ведучий заходів #top10kiev
Ведучий радіо NRJ @nrjukraine
Автор і ведучий радіошоу “Мі-6”
Творець проекту “Ніч нових ідей”
Організатор марафону “ВЕДУЧИЙ НА 360”, де взяло участь понад 700 осіб
“Нарешті-то провести міст між бізнесом і творчістю, ідеєю і реалізацією. І довести, що креатив, може бути успішним – в кожній сфері життя. Наша основна мета – це написання ідеї кожним учасником, яку вже на наступний день вони зможуть втілити “(с) Мішель Сайкай
Квитки та більш детальна інформація https://nni.com.ua/?utm_campaign=media
Організатор: Melnykova Agency