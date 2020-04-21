Сьогодні, 21 квітня, в різних куточках світу відзначають безліч свят, серед яких День прекрасних бульдогів, День трюфелів кешью в шоколаді, День посадки дерев і не тільки.

#Букви розбиралися, які свята сьогодні слід выдзначати і до яких прикметам придивитися.

21 квітня: які сьогодні свята

У цей день святкують: Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.

Також сьогодні День астрономії.

В цей же день відзначають Міжнародний день цирку.

Крім цього, 21 квітня людство святкує Міжнародний день пряника, День валіз, День Iron Maiden.

В Італії святкують День заснування Риму, в США – День прекрасних бульдогів, День трюфелів кешью в шоколаді, в Кенії – День посадки дерев, у В’єтнамі – День книги, в Німеччині – День дитячого садка, в Казахстані – День служби державної охорони, в Індонезії – День емансипації жінок, в Ірані – День народження імама Махді, в Бразилії – День Тірадентіс, в Мексиці – День героїчної захисту Веракрусу.

Іменинники 21 квітня

Згідно з церковним православним календарем, 21 квітня день пам’яті апостолів Родіона, Агава, Асинкрита, Рут, Флегонта, Яреми, Якова, Луки, Йосипа, Іларіона, Юлії, Івана, мученика Хрістодула і Анастасії Патрськіх; святкування Іверської ікони Божої Матері “Одигітрія”.

В цей день народилися такі відомі і знамениті особистості:

в 1816 році народилася англійська письменниця Шарлотта Бронте, авторка знаменитих романів “Джейн Ейр”, “Вільєтт”, “Учитель”;

в 1914 році народився український актор Володимир Данченко;

в 1935 році народився Олександр Муратов, український кінорежисер, кіносценарист, поет, літератор;

в 1947 році народився відомий американський рок-співак Іггі Поп, один із зачинателів і гуру альтернативного року;

в 1949 році народилася Джессіка Ленґ, американська кіноактриса, володарка двох “Оскарів” (“Тутсі”, “Кінг-Конг”);

в 1958 році народилася американська модель і кіноактриса Енді Макдауелл;

в 1978 році народилася Юкка Невалайнен, барабанщик в фінської симфо-метал-групі Nightwish, а також в фінському метал-групі Sethian;

в 1979 року народився Петро Кондратюк, український футболіст, атакуючий півзахисник;

в 1993 році народилася австралійська фігуристка Челтзі Лі.

Також 21 квітня народилися українська співачка Анастасія Приходько, шотландський актор Джеймс Макевой, британський гітарист Роберт Сміт.

21 квітня – цей день в історії

У 753 році до н.е. було засновано Рим.

У 1782 році король Буддха Йодфа Чулалоке заснував нову столицю Сіаму, відому як Бангкок.

У 1785 році пройшло засідання першого в Канаді суду присяжних.

У 1856 році каменярі і робочі будівництв в Мельбурні припинили роботу і пройшли маршем від Мельбурнського університету до будівлі парламенту, ратуючи за 8-годинний робочий день. Їх акція була успішною, а самі жителі міста визнані першими організованими робочими в світі, що добилися переходу на 8-годинний робочий день без втрати у заробітній платі.

У 1908 році спроба американського дослідника Фредеріка Кука досягти Північного полюса завершилася провалом.

У 1944 році жінки у Франції отримали виборче право.

У 1960 році новою столицею Бразилії стало місто Бразиліа, зведений за чотири роки за проектом архітектора Оскара Німейрі. В цей день всі три гілки влади республіки одночасно були перенесені сюди з Ріо-де-Жанейро.

У 1979 році в столиці України відкрився Київський державний академічний театр драми і комедії.

У 1983 році в Британії на зміну однофунтові банкнотам прийшли однофунтові монети.

21 квітня – церковні свята

Сьогодні триває святкування Великодня, третій день. Згідно з церковними постановами, в цей день слід дотримуватися всі встановлених раніше заборон і рекомендацій. Зокрема, в цей день не можна лаятися і бажати людям зла.

Також сьогодні православні шанують Іверську ікону Божої Матері. Згідно з переказами, жінка, яка володіла іконою, опустила її в море, щоб врятувати від іконоборців.

Через кілька днів ікону знайшли на воді біля Афону і поставили в місцевому храмі. Але через день відбулося немислиме – ікона зникла і знайшли її над воротами. Подібне повторилося кілька разів. Ченці не могли зрозуміти такі надприродні події, поки сама Діва Марія не відкрила свою волю святому Гавриїлу.

Вона сказала, що не бажає бути збережена іконами, а повинна бути Берегинею. Тільки після цього її образ залишили над монастирськими воротами.

Прикмети на 21 квітня

День ясний, значить, добре літо буде.

Овес цього в бруд – будеш князь.

Якщо ком землі не розсипається – орати рано.

Вечір видався теплим, а ніч тихою – літо буде спекотним і сухим.

День сонячний – літо настане скоро.

Хмари і туман – літо буде сирим і неврожайним.

Слов’яни вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було прийнято вмиватися з джерел і пити з них воду.