21 березня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день лісів, Міжнародний день Навруз, Всесвітній день поезії. Віряни цього дня вшановують пам'ять Феофілакта Сповідника.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації: відзначається щороку 21 березня. Саме цього дня у 1960 році поліція відкрила вогонь і вбила 69 осіб на мирній демонстрації в Шарпевілі, ПАР, проти законів про прийняття апартеїду. Проголошуючи день 1966 року, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй закликала міжнародне співтовариство подвоїти зусилля з ліквідації всіх форм расової дискримінації.

Міжнародний день людини з синдромом Дауна: цього дня по всьому світу організовуються заходи та події, спрямовані на підвищення обізнаності громадськості, адвокації захисту прав, включення в суспільство та благополуччя людей із синдромом Дауна. До цього дня приурочують публікації матеріалів на цю тематику.

Міжнародний день лісів: відзначається 21 березня, за рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 28 листопада 2012. Цього дня країни закликаються здійснювати роботу по організації місцевих, національних та міжнародних заходів за участю лісу і дерев, таких як посадка дерев кампанії, в Міжнародний день лісів.

Міжнародний день Навруз: Навруз (день весняного рівнодення) відзначається як початок нового року понад 300 мільйонами жителів у всьому світі і святкується понад 3000 років на Балканах, на Близькому Сході, на Кавказі, в Центральній Азії, в басейні Чорного моря і в інших регіонах. 23 лютого 2010 року, з ініціативи Азербайджану, Албанії, Афганістану, Македонії, Індії, Ірану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Туреччини, Генеральна Асамблея визнала 21 березня як Міжнародний день Навруз.

Всесвітній день поезії: відзначається щороку 21 березня. Встановлено 1999 року ухвалою 30-ї сесії ЮНЕСКО. Вперше відзначено 21 березня 2000 року.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Грузія – День прикордонника

Туніс – День молоді

Австралія – День гармонії

Цього дня у світі:

630 — візантійський імператор Іраклій відбив у сасанідів Хрест Ісуса Христа і повернув його до Єрусалиму

1804 — уведений в дію Кодекс Наполеона

1844 — початок календаря бахаї

1884 — у Франції з ініціативи Вальдека-Руссо скасовано заборону на створення профспілок, що діяла з 1791

1921 — продрозверстку в РСФРР замінено продподатком: початок НЕПу

1927 — у Києві виходить перший номер української “Літературної газети”.

1935 — на вимогу Реза Шах Пахлаві іноземні держави почали називати Персію Іраном

1945 — під час помилкового нальоту союзницьких ВПС на школу в Копенгагені загинули 125 цивільних данців, у тому числі 86 школярів

1961 — дала нафту перша свердловина в Мегіоні (Самотлорське родовище), відкрита Фарманом Салмановим. Почався розвиток західносибірського нафтогазу

1961 — відбувся перший концерт групи The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club)

1980 — президент США Джиммі Картер закликав до бойкоту Олімпійських ігор у Москві

1990 — Намібія стала незалежною від Південної Африки

Яке сьогодні церковне свято:

21 березня – день пам’яті Феофілакта Сповідника.

Святий Феофілакт був відданим учнем Тарасія. Разом зі святим Михайлом він за благословення патріарха пішов до монастиря на березі Чорного моря. Через кілька років перебування там обоє були висвячені в єпископський сан. Тоді Феофілакт став єпископом Нікодимійським. За час свого єпископства він побудував чимало храмів, будинків для прочан, лікарень, роздавав милостиню і допомагав хворим. Сам не гребував обмивати рани.

Коли знову імператорський трон зайняв іконоборець Лев V Вірменин, святий Феофілакт передбачив йому швидку погибель. За це був відправлений у фортецю Стровіль, де перебував 30 років аж до своєї смерті 845 року.

Прикмети:

День оповитий туманом – будуть заморозки.

Яка погода стоїть весь день, такими будуть і три літніх місяці.

Якщо з південного боку багато пташиних гнізд – літо буде холодним.

Жайворонки повернулися додому – весна буде теплою.

Традиції:

В народі 21 березня називали “Вербоносиця”. Називали цей день так через те, що починає вже розпускатися верба. А в наших предків це дерево наділялося чималою магічною силою. Вірили, якщо цього дня відшмагати хворого гілочками верби, то він скоро одужає, а здоровий не буде цілий рік хворіти.

Також заведено принести у дім декілька гілочок верби: вважалося, що це очистить дім від безлічі неприємностей і печалей.

Водночас якщо сьогодні садити вербу на своєму подвір’ї – смерть накликати.

Іменини сьогодні святкують:

Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.