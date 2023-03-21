У вівторок, 21 березня, до України прибуде глава японського уряду Японії Фуміо Кісіда. Це буде його перший візит до України від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву МЗС Японії.

Під час візиту до Києва Кісіда проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Він стане останнім лідером з країн G7, який відвідає Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

Кісіда має намір висловити підтримку Україні під час візиту, йдеться в заяві МЗС Японії.

19 березня японський прем’єр-міністр був з візитом в Індії, де він засудив вторгнення Росії в політичній промові та прагнув наблизити прем’єр-міністра Нарендру Моді до позиції країн G7 щодо війни.

Цей візит є найбільш помітним символом підтримки з боку Японії для Зеленського, який спілкувався з Кісідою на онлайн-конференціях і виступав у парламенті Японії по відеозв’язку в березні минулого року. Японські лідери рідко їздять туди, де існує серйозна загроза безпеці.

Після поїздки в Україну Кісіда відвідає Польщу, повідомили у відомстві.

Ця поїздка також відбудеться під час перебування президента Китаю Сі Цзіньпіна в Москві для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним після пропозиції Пекіна щодо припинення вогню між сусідами. Поїздка до Москви знаменує собою найамбітнішу спробу Сі зіграти роль миротворця, оскільки він прагне домогтися припинення війни Росії в Україні.

Київ прохолодно поставився до плану Пекіна, тоді як США та їхні союзники категорично відкинули його. Очікується, що після переговорів у Москві Сі поговорить по відеозв’язку із Зеленським, що стане його першою розмовою з українським лідером з початку повномасштабної війни.

Уряд Кісіди підтримав Україну після широкомасштабного вторгнення Росії запровадивши санкції та відправивши військове обладнання — хоча й нелетальне — всупереч традиціям, яких він підтримував у своїй пацифістській конституції.

Опитування показують, що Кісіда має підтримку більшої частини громадськості в цьому питанні. Опитування газети Nikkei, проведене 7-10 лютого, показало, що 66% респондентів вважають, що уряд повинен продовжувати підтримувати Україну, навіть якщо це негативно вплине на їхнє власне життя.