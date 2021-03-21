Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1846 – бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон.

1927 — у Києві виходить перший номер української “Літературної газети”.

1961 — відбувся перший концерт групи The Beatles.

1981 – в США був зареєстрований останній випадок лінчування, жертвою якого став афроамериканець Майкл Дональд.

2006 – Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальній мережі “Твіттер”.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 21 березня вшановує пам’ять Феофілакта Сповідника, єпископа Никомидійського.

Прикмети погоди:

Ворони купаються — до тепла.

Журавель прилетів — скоро лід зійде.

Ранній приліт шпаків і жайворів — до теплої весни.

Жайворонок з’явився — до тепла, а зяблик — до холоду.

Ранній обліт бджіл — на красну весну.

Іменини у Афанасія, Лазаря, Феодорита, Івана та Володимира.