Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1846 – бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон.
1927 — у Києві виходить перший номер української “Літературної газети”.
1961 — відбувся перший концерт групи The Beatles.
1981 – в США був зареєстрований останній випадок лінчування, жертвою якого став афроамериканець Майкл Дональд.
2006 – Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальній мережі “Твіттер”.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 21 березня вшановує пам’ять Феофілакта Сповідника, єпископа Никомидійського.
Прикмети погоди:
Ворони купаються — до тепла.
Журавель прилетів — скоро лід зійде.
Ранній приліт шпаків і жайворів — до теплої весни.
Жайворонок з’явився — до тепла, а зяблик — до холоду.
Ранній обліт бджіл — на красну весну.
Іменини у Афанасія, Лазаря, Феодорита, Івана та Володимира.