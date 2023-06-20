21 червня під час міжнародної конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference, яка пройде у Лондоні, українська влада презентуватиме план відновлення країни. У ЗМІ дізнались деталі проєкту щодо відновлення України в енергетичному секторі.

Джерело: Forbes

Видання ознайомилось з проєктом енергетичної частини презентації України.

Варто зауважити, що кінцевий варіант презентації може відрізнятись, оскільки видання має в розпорядженні проєкт презентації станом на 4 червня.

Головні пункти з енергетичної презентації розвитку української енергетики до 2050-го:

Україна – це енергетичний хаб Європи;

Генерація електроенергії зросте в 7 разів, до 791 ТВт*год;

Потужність сонячних і вітрових електростанцій збільшиться у 30 разів, до 230 ГВт (У 2021-му потужність всієї генерації в Україні – близько 50 ГВт);

Потужність атомних електростанцій зросте вдвічі, до 30 ГВт;

Україна локалізує 90% виробництва малих модульних реакторів (ММР) та самостійно вироблятиме ядерне паливо;

Вугільні теплоелектростанції планується вивести з експлуатації до 2035-го та замінити на ТЕЦ і ТЕС на природному газі й біометані;

Буде побудовано 38,2 ГВт систем накопичення енергії;

Видобуток газу зросте в 4 рази, до 80 млрд кубометрів на рік. Експорт газу на рік складатиме 66 млрд кубометрів;

Видобуток нафти зросте в 6,7 раза, до 15 млн т. Нафтопереробка становитиме 11 млн т;

Буде побудовано 69 ГВт електролізерів для виробництва водню;

Пропускна спроможність для експорту електроенергії в ЄС буде збільшена в 5 разів, до 10 ГВт;

Частка електромобілів в Україні складе 60%, або 13,4 млн авто;

План передбачає залучення понад $400 млрд інвестицій;

План побудований на прогнозі зростання ВВП на 9% у 2023-2032 роках і на 3% у 2032-2050 роках.

Водночас, як зауважив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, цифри, вказані у плані України, “не мають жодного зв’язку з реальністю”.

Фахівець пояснив, що ці плани суттєво перевищують і без того амбіційну енергетичну стратегію України, яка була ухвалена минулого місяця.

Енергостратегія передбачає будівництво до 2050 року 20,5 ГВт атомної генерації, 29,1 ГВт вітроенергетики та 12,8 ГВт сонячної генерації.

“Партнери просили перелік конкретних реформ і проєктів, які будуть зроблені найближчим часом, натомість ми привеземо це”, – наголосив експерт.

Одним з головних відповідальних за підготовку української презентації є заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма, повідомили Forbes співрозмовники в уряді, Міненерго, державних і приватних енергетичних компаніях, які різною мірою були долучені до підготовки презентації.

Видання звернулось з запитом до Шурми, але він відмовився від коментарів.

Один із співрозмовників видання зауважив, що підготовка презентації проходила фактично у закритому режимі.

“Це неправильно. Матеріали до такого форуму мали б дискутуватися в експертному середовищі”, – сказав він.

Своєю чергою заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков пояснив, керівництво України хоче “донести учасникам конференції у Лондоні, що Україна може стати потужним енергетичним хабом Європи”

“При відбудові маємо робити ставку на локалізацію виробництва обладнання, зелену енергетику, системи накопичення та балансуючі потужності”, – додав він.