Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1768 — гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.

1893 – перше колесо огляду показали на Всесвітній виставці в Чикаго.

1948 – фірма грамзапису Columbia Recording Corporation випустила на ринок довгограючі платівки.

1963 — кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI.

1971 — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль.

Яке сьогодні церковне свято:

21 червня вшановує пам’ять великомученика Феодора Стратилата, Гераклійського. У народі день назвали Федір Криничник.

Прикмети погоди:

  • вранці багато роси – до ясної погоди й хорошого врожаю льону;
  • вранці грім гримить – до негоди;
  • день грозовий – до поганого сінокосу.

День янгола святкують Афра, Василь, Єфрем, Зосим, Іона, Костянтин, Маркіян, Меланія, Навкратій, Никандр, Павло, Федір, Феодосій та Феофан.