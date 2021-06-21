Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1768 — гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.
1893 – перше колесо огляду показали на Всесвітній виставці в Чикаго.
1948 – фірма грамзапису Columbia Recording Corporation випустила на ринок довгограючі платівки.
1963 — кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI.
1971 — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль.
Яке сьогодні церковне свято:
21 червня вшановує пам’ять великомученика Феодора Стратилата, Гераклійського. У народі день назвали Федір Криничник.
Прикмети погоди:
- вранці багато роси – до ясної погоди й хорошого врожаю льону;
- вранці грім гримить – до негоди;
- день грозовий – до поганого сінокосу.
День янгола святкують Афра, Василь, Єфрем, Зосим, Іона, Костянтин, Маркіян, Меланія, Навкратій, Никандр, Павло, Федір, Феодосій та Феофан.