21 лютого у КВЦ “Парковий” відбудеться щорічний бізнес-форум Level Up Ukraine.

Майданчик Level Up Ukraine 2020 вже в четвертий раз збере підприємців, представників влади та бізнес-асоціацій для побудови стійкої моделі взаємодії на принципах win-win.

Форум Level Up Ukraine проводиться з 2015 року, фокусуючи свою увагу на найбільш важливих для бізнесу питаннях — податки, інвестиції, співробітництво з іноземними партнерами, практики ведення бізнесу в Україні та за кордоном, діалог з урядовими структурами. Місією Level Up Ukraine є створення постійного майданчика, де виробляються рішення для прискорення зростання та модернізації економіки України на основі взаємодії бізнесу, влади і суспільства.

“Бізнес, влада і суспільство зараз являють собою різні полюси єдиного суб’єкта — країни. І головне завдання — об’єднатися і навчитися взаємодіяти. Об’єднавшись, реформатори перетворюються в непереборну силу”, — зазначила Наталя Ульянова, засновник і керуючий партнер компанії UNA PARTNERS, віце-президент Асоціації платників податків України, співініціатор форуму Level Up Ukraine.

“Між бізнесом і державою повинен бути великий консенсус. Але для цього держава повинна зробити перший крок назустріч, запропонувати зміни і відновити довіру до себе. Суспільство сьогодні дуже змінилося, зараз простими обіцянками вже не можна годувати людей”, — впевнений президент Асоціації платників податків України, співорганізатор Level Up Ukraine Грігол Катамадзе.

У форумі Level Up Ukraine 2020 візьмуть участь 600 власників бізнесу, 30 міжнародних інвесторів, понад 30 спікерів, серед яких міністр інфраструктури Владислав Криклій, генеральний секретар Європейської Асоціації платників податків Майк Егер, екс-віце-президент Європарламенту Інго Фрідріх, засновник фонду Ekskäret Томас Бьоркман, власник холдингу Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі, президент компанії 9.8 Group Гіві Топчішвілі.

Генеральним партнером і співорганізатором Форуму став найбільший промисловий холдинг Грузії — Georgian Industrial Group. Ініціативу проведення Level Up Ukraine також підтримали лідери українського ринку: фармацевтичні компанії “Індар”, “Фармак”, БХФЗ і міжнародна IT-компанія Powercode.

Детальна інформація про принципи, спікерів і панельні дискусії Level Up Ukraine — ТУТ.