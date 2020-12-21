21 грудня світ відзначає День зимового сонцестояння, День гарячого шоколаду, День народження баскетболу, День народження кросворду, Свято середини зими "Йоль", День кухаря японської кухні, День прийняття Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Global Orgasm Day.

Про це розповідають #Букви.

У США – День пам’яті бездомних людей, День коктейлю “Кокіто”, День смажених креветок, День ківі, День подяки мініатюрним дівчатам, в Ізраїлі – День вчителя, у Фінляндії, Нідерландах – День святого Томаса, на Філіппінах – День збройних сил, у Туркменістані – День пам’яті першого президента, в Індії – Панча Ганапаті, у Китаї – свято Дунчжі.

Пам’ятні дати:

1846 — Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції — провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом.

1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.

1913 — У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.

1937 — У Голлівуді відбулась прем’єра першого повнометражного мультфільму “Білосніжка та семеро гномів”.

1975 — Арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом (відомим також як Карлос або Шакал) захопили штаб-квартиру ОПЕК у Відні, де саме проходила сесія організації.

1984 — СРСР здійснив успішний запуск міжпланетної станції “Вега-2” для дослідження планет Сонячної системи.

1988 — Дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 “Мрія” здійснив перший політ.

1988 — над Локербі, Шотландія, вибухнув “Боїнг-747” американської авіакомпанії “Пан Американ”. Загинуло близько 270 осіб — 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.

1990 — Біля станції метро “Лівобережна” відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра (у колишньому приміщенні кінотеатру “Космос”).

1991 — Підписана Алма-Атинська декларація про створення СНД (главами Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України).

1991 — Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.

2007 — До Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Яке сьогодні церковне свято:

21 грудня християни вшановують пам’ять преподобного Патапія Фивського. Він народився у християнській сім’ї. Досягнувши повноліття, пішов жити в єгипетську пустелю. Патапій прославився аскетичними подвигами. За переказами Патапій володів даром зцілення, тому до нього приходили хворі.

Прикмети та традиції:

Якщо в цей день хуртовина, то літо буде непогожим.

Снігопад – до дощового літа.

Зранку синички цвірінькають, вночі чекай морозу.

Птахи під дах ховаються, буде заметіль.

Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м’якою.

Що не можна сьогодні робити:

У цей день було заведено відмовляти від нівечення і пристріту дівочу красу. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті в’язали шовкову нитку.

У цей день не можна порушувати Різдвяний піст – відмовтеся від веселощів, жирної та м’ясної їжі.

Не можна проводити цей день у брудному будинку.

21 грудня іменини відзначають: Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.