Про це розповідають #Букви.
У США – День пам’яті бездомних людей, День коктейлю “Кокіто”, День смажених креветок, День ківі, День подяки мініатюрним дівчатам, в Ізраїлі – День вчителя, у Фінляндії, Нідерландах – День святого Томаса, на Філіппінах – День збройних сил, у Туркменістані – День пам’яті першого президента, в Індії – Панча Ганапаті, у Китаї – свято Дунчжі.
Пам’ятні дати:
1846 — Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції — провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом.
1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.
1913 — У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.
1937 — У Голлівуді відбулась прем’єра першого повнометражного мультфільму “Білосніжка та семеро гномів”.
1975 — Арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом (відомим також як Карлос або Шакал) захопили штаб-квартиру ОПЕК у Відні, де саме проходила сесія організації.
1984 — СРСР здійснив успішний запуск міжпланетної станції “Вега-2” для дослідження планет Сонячної системи.
1988 — Дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 “Мрія” здійснив перший політ.
1988 — над Локербі, Шотландія, вибухнув “Боїнг-747” американської авіакомпанії “Пан Американ”. Загинуло близько 270 осіб — 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.
1990 — Біля станції метро “Лівобережна” відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра (у колишньому приміщенні кінотеатру “Космос”).
1991 — Підписана Алма-Атинська декларація про створення СНД (главами Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України).
1991 — Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.
2007 — До Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.
Яке сьогодні церковне свято:
21 грудня християни вшановують пам’ять преподобного Патапія Фивського. Він народився у християнській сім’ї. Досягнувши повноліття, пішов жити в єгипетську пустелю. Патапій прославився аскетичними подвигами. За переказами Патапій володів даром зцілення, тому до нього приходили хворі.
Прикмети та традиції:
- Якщо в цей день хуртовина, то літо буде непогожим.
- Снігопад – до дощового літа.
- Зранку синички цвірінькають, вночі чекай морозу.
- Птахи під дах ховаються, буде заметіль.
- Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м’якою.
Що не можна сьогодні робити:
У цей день було заведено відмовляти від нівечення і пристріту дівочу красу. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті в’язали шовкову нитку.
У цей день не можна порушувати Різдвяний піст – відмовтеся від веселощів, жирної та м’ясної їжі.
Не можна проводити цей день у брудному будинку.
21 грудня іменини відзначають: Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.