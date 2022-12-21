21 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

21 грудня відзначається День зимового сонцестояння, День народження кросворда, Всесвітній день оргазму та День ліхтарика. За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучениці Анфіси Римської.

Про це повідомляють #Букви.

День зимового сонцестояння: ця доба відрізняється найменшою кількістю світлих годин, а ніч є найдовшою за весь рік.

День народження кросворда: творцем першого кросворду був журналіст Артур Уїнн, який емігрував до Нью-Йорка з Ліверпуля. Він винайшов новий підхід у роботі зі словом: уклав літери в клітини, клітини розмістив у смужки і назвав нову головоломку “cross-word puzzle”. Автор направив свій кросворд з 32 слів в газету “Нью-Йорк уорлд”, де він був надрукований 21 грудня 1913 року.

Всесвітній день оргазму: відзначають в день зимового сонцестояння. Під час оргазму в організмі виділяється окситоцин – хімічна речовина, що підвищує настрій і наповнює тіло почуттям розслаблення, спокою і щастя. Оргазм відключає частину вашого мозку. У середньому оргазм триває 20 секунд.

День ліхтарика: перші ліхтарики були винайдені в середині-кінці 1890-х років Девідом Мізеллом, англійським винахідником, який почав працювати в American Electrical Novelty and Manufacturing Company, що пізніше стала американською компанією Eveready, що належала Конраду Г’юберту, російському іммігранту, що проживав у США, який також запатентував деякі зі своїх власних винаходів ліхтарика.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Філіппіни – День збройних сил

Цього дня у світі:

1846 — Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції — провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом.

1867 — Австрійський цісар Франц Йосиф (1848–1916) затвердив австро-угорську угоду і Конституцію Австрії

1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.

1913 — У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.

1937 — У Голлівуді відбулась прем’єра першого повнометражного мультфільму “Білосніжка та семеро гномів”. Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.

1975 — Арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом (відомим також як Карлос або Шакал) захопили штаб-квартиру ОПЕК у Відні, де саме проходила сесія організації.

1984 — СРСР здійснив успішний запуск міжпланетної станції “Вега-2” для дослідження планет Сонячної системи.

1988 — Дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 “Мрія” здійснив перший політ.

1988 — Над Локербі, Шотландія, вибухнув “Боїнг-747” американської авіакомпанії “Пан Американ”. Загинуло близько 270 осіб — 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.

1990 — Біля станції метро “Лівобережна” відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра (у колишньому приміщенні кінотеатру “Космос”).

1991 — Підписана Алма-Атинська декларація про створення СНД (главами Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України).

1991 — Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.

1992 — У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.

2007 — До Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Яке сьогодні церковне свято:

21 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Мучениця Анфіса була дружиною чиновника в Римі, вона сповідувала християнство і палко вірила в Бога. Одного разу дружина начальника міста порадила їй прийняти віру аріїв, які заперечували єдність Бога-Отця та Сина. Однак Анфіса відмовилася, за що її звинуватили в наклепі, а потім спалили на багатті.

Прикмети:

21 грудня зранку цвірінькають синиці – вночі чекайте морозу

Якщо день морозний і тихий, то зима буде сніжною та м’якою

Птахи поховалися під дахом будинку – буде заметіль

Якщо почалася завірюха, то влітку чекайте багато опадів.

Також жінки обов’язково молилися святій Анфісі, щоб отримати сили під час випробувань, вирішити будь-які конфліктні ситуації в сім’ї. Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною.

Традиції:

Свята Анфіса вважається захисницею рукодільниць, а тому цього дня наші предки обов’язково займалися в’язанням та вишиванням. Однак робити це можна було лише наодинці з собою, щоб чужа людина не наситила новий виріб негативною енергією.

Під час рукоділля не варто лаятися і думати про погане, інакше робота піде невдало.

Іменини цього дня святкують:

Анфіса, Кирило, Вікторія, Сергій.