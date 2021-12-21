21 грудня у світі відзначають День народження кросворду та День ліхтарика. Цього дня, 33 роки тому, український транспортний літак "Мрія" здійснив перший випробувальний політ. У Нідерландах – День Святого Томаса, на Філіппінах – День Збройних Сил.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1846 – Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції – провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчиллю під ефірним наркозом.

1898 – П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.

1913 – У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.

1937 – У Голлівуді відбулась прем’єра першого повнометражного мультфільму “Білосніжка та семеро гномів”. Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.

1988 – Дослідний зразок найбільшого дієвого літака у світі Ан-225 “Мрія” здійснив перший політ.

1988 – Над Локербі, Шотландія, вибухнув “Боїнг-747” американської авіакомпанії “Пан Американ”. Загинуло близько 270 осіб – 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.

1990 – Біля станції метро “Лівобережна” відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

1991 – Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.

1992 – У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.

2007 – до Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Сьогодні народилися

1596 – Петро Могила, святий, політичний, церковний і освітній діяч України

1639 – Жан Расін, французький драматург

1773 – Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив “броунівський рух”

1801 – Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст

1815 – Тома Кутюр, французький художник-академіст

1841 – Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор

1861 – Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури

1914 – Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст

1934 – Павлов Ігор Васильович, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова

1967 – Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії

1983 – Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки).

21 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Свята жила в Римі наприкінці IV – на початку V століття. Юна дівчина з примусу пішла заміж за багатого вельможу. Коли 374 року святителем стає Амвросій Медіоланський, Анфіса йде в його учениці. Прихильники аріанської єресі намагалися будь-якими способами відвернути християн від їхньої віри. Та Анфіса не здалася. Через це одного дня її було закатовано вогнем.

Що не можна робити

21 грудня все ще триває Різдвяний піст, а тому не можна вживати м’ясо, яйця, молоко.

До цього дня вважалося поганою прикметою не закінчити розпочату справу, особливо не віддати борги.

Не можна, щоб будинок був брудним.

Народні прикмети і традиції

21 грудня зранку цвірінькають синиці – вночі чекайте морозу

Якщо день морозний і тихий, то зима буде сніжною та м’якою

Птахи поховалися під дахом будинку – буде заметіль

Якщо почалася завірюха, то влітку чекайте багато опадів.

Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною.

Іменини відзначають Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.