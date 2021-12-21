Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1846 – Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції – провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчиллю під ефірним наркозом.
1898 – П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.
1913 – У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.
1937 – У Голлівуді відбулась прем’єра першого повнометражного мультфільму “Білосніжка та семеро гномів”. Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.
1988 – Дослідний зразок найбільшого дієвого літака у світі Ан-225 “Мрія” здійснив перший політ.
1988 – Над Локербі, Шотландія, вибухнув “Боїнг-747” американської авіакомпанії “Пан Американ”. Загинуло близько 270 осіб – 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.
1990 – Біля станції метро “Лівобережна” відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.
1991 – Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.
1992 – У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.
2007 – до Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.
Сьогодні народилися
1596 – Петро Могила, святий, політичний, церковний і освітній діяч України
1639 – Жан Расін, французький драматург
1773 – Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив “броунівський рух”
1801 – Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст
1815 – Тома Кутюр, французький художник-академіст
1841 – Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор
1861 – Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури
1914 – Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст
1934 – Павлов Ігор Васильович, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова
1967 – Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії
1983 – Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки).
21 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Свята жила в Римі наприкінці IV – на початку V століття. Юна дівчина з примусу пішла заміж за багатого вельможу. Коли 374 року святителем стає Амвросій Медіоланський, Анфіса йде в його учениці. Прихильники аріанської єресі намагалися будь-якими способами відвернути християн від їхньої віри. Та Анфіса не здалася. Через це одного дня її було закатовано вогнем.
Що не можна робити
21 грудня все ще триває Різдвяний піст, а тому не можна вживати м’ясо, яйця, молоко.
До цього дня вважалося поганою прикметою не закінчити розпочату справу, особливо не віддати борги.
Не можна, щоб будинок був брудним.
Народні прикмети і традиції
21 грудня зранку цвірінькають синиці – вночі чекайте морозу
Якщо день морозний і тихий, то зима буде сніжною та м’якою
Птахи поховалися під дахом будинку – буде заметіль
Якщо почалася завірюха, то влітку чекайте багато опадів.
Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною.
Іменини відзначають Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.