У вівторок, 21 липня, православні християни вшановують Прокопія Женця. З цього дня прийнято займатися підготовкою до збору врожаю, а також готувати корм для худоби на зиму.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

У Туркменістані сьогодні святкують День працівників охорони здоров’я і медичної промисловості, в Білорусі – Зажинки, древнє землеробське свято. Національний день святкується в Бельгії, а День свободи відзначає Гуам.

Православні свята 21 липня

В цей день в православній церкві відзначається явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Також шанується день пам’яті великомученика Прокопія.

Великомученик Прокопій Кесарійський походив із знатної римської сім’ї, яка мешкала в Єрусалимі. Його батько був християнином, а мати – язичницею.

У 303 році імператор Діоклетіан призначив його проконсулом в Олександрію. Чоловік повинен був переслідувати місцевих християн. Дорогою йому явився Ісус Христос і навернув його в християнську віру.

Прокопій почав боротися з язичниками, про що скоро дізналася його мати і написала скаргу імператору. Імператор зажадав, щоб він поклонився римським богам. Однак Прокопій розірвав послання, за що був заарештований і покараний. Стійкість великомученика під час численних тортур навернула до християнства чимало людей. За розпорядженням прокурора його стратили за допомогою меча.

Тіло святого таємно поховали місцеві християни.

Прикмети 21 липня: що не можна робити

З цього приводу в народі вшановується Прокопій Жнець. З цього дня було прийнято жати жито і заготовляти сіно для худоби.

У цей день були перші “зажинки” жита. Селяни брали з собою хліб, сіль, яйця і ставили перші дев’ять снопів.

Перед початком роботи було прийнято служити молебень. Перший сніп обв’язували рушником і зберігали до Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня в передньому кутку хати. На Покрову сіно згодовували домашній худобі. Вірили, що якщо так не зробити, то тварини не захочуть їсти корм, заготовлений для них на зиму.

Також вважалося, що перший сніп допоможе вигнати з дому тарганів і мух.

Якщо в лісах достигли чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.

Чорниця зріє під комарині пісні.

Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

Якщо в цей день молодика, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

Бджоли зліші стали – скоро почнеться спека.

Що не можна робити:

Починати нові справи, вони навряд чи будуть успішними.

Ображатися на кого-небудь і сваритися.

Лінуватися. Удача посміхнеться тільки тим, хто сьогодні добре попрацювати.

21 липня: цей день в історії

356 до н. е. – у ніч з 20 на 21 липня Герострат спалив храм Артеміди в Ефесі.

365 – землетрусом частково зруйновано одну з семи чудес світу – Олександрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу в 1375 році.

1542 – Папа Римський Павло III заснував Римську інквізицію для боротьби з протестантизмом.

1831 – коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.

1918 – татари звернулися до Німеччини з проханням оголосити окупований Крим татарським ханством.

1983 – на антарктичній станції “Схід” була зафіксована найнижча температура на планеті за всю історію спостереження -89,2 ° C.

Іменинники 21 липня

356 до н. е. – Олександр Македонський, цар Македонії, полководець, творець світової держави.

1620 – Жан Пікар, французький священик і астроном, вперше визначив розмір Землі.

1816 – Пол Джуліус Рейтер, журналіст, бізнесмен, засновник британського інформаційного агентства “Рейтер”.

1899 – Ернест Хемінгуей (наклав на себе руки в 1961), американський письменник, журналіст, лауреат Нобелівської премії (1954).

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій (Прокіп).