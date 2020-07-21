Цього року Міжнародному літературному конкурсу "Коронація слова", який відкрив чимало талановитих українських письменників, зокрема, Люко Дашвар, Андрія Кокотюху, Ірен Роздобудько, Володимира Лиса, Мілу Іванцову тощо, виповнюється 20 років.

1 липня відбулася онлайн-церемонія, під час якої усі дізналися імена переможців у номінації “Романи” – нових зірок, які засяють на українському літературному небосхилі. Ось тут ви можете дізнатися, хто ж був відзначений на конкурсі “Коронація слова” у номінації “Романи” цього року – http://koronatsiya.com/post-reliz-peremozhczi-koronaczi%d1%97-slova/

Однак через особливість онлайн-церемонії організатори не мали можливості одразу почути враження переможців, тож створили проєкт #КоронаціяОнлайн, у рамках якого планують знайомити з переможцями через зустрічі у такому поширеному зараз онлайн-просторі. Уже відбулося дві зустрічі – з лауреатами першої і другої премій.

Третя онлайн-зустріч у рамках проєкту #КоронаціяОнлайн відбудеться 21 липня о 19:00 у прямому ефірі на сторінці https://www.facebook.com/koronatsiyaslova.

Братиме участь лауреат третьої премії “Коронації слова”-2020 у номінації “Романи” Василь Крас, автор рукопису “Руїна”. Модеруватиме зустріч книжкова блогерка і письменниця Оксамитка Блажевська.

Біографія Василя Краса

Народився 3 березня 1962 року в с. Ховми Борзнянського району Чернігівської області. Закінчив Ядутинську середню школу і економічний факультет Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва. Працював головним економістом в колгоспі на Донеччині. Створив власний бізнес, де працювало близько 150 людей. Війна 2014 року розвалила бізнес. З дитинства закоханий у літературу. Має велику власну бібліотеку. Спробував сам писати. Результат – роман “Татарський бранець”. Лауреат конкурсу “ДніпроБукфест” 2019 року. Одружений. Живе у Лимані Донецької області.