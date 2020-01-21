Про це розповідають #Букви.

Історія Дня обіймів

Свято з’явилося у 1986 році в США як Національний день обіймів (National Hugging Day), але незабаром набуло популярності у всьому світі.

Вважається, що його ініціаторами були студенти. Молоді люди просто обнімали один одного без будь-якого підтексту.

За традицією сьогодні можна обійняти навіть незнайому людину на вулиці.

Що кажуть психологи про обійми?

За словами психологів, через те, що люди соціальні істоти, потреба фізичного контакту для нас є природньою. Ніжні дотики нам необхідні нарівні з їжею і водою.

Обійми викликають певні реакції в мозку людини, завдяки чому виробляються “гормони щастя”, наприклад, окситоцин. Він бере участь у виробленні молока у матері, стимулює пологи, допомагає налагодити зв’язок між мамою і дитиною, подружжям, друзями.

Окситоцин знижує тривогу. Обійми дозволяють нам відчувати себе в безпеці і захищеності.

Психологи зазначають, що обійми обов’язково повинні бути приємними і довірчими, інакше користі від них ніякої.

Чим корисні обійми: цікаві факти