Про це розповідають #Букви.
Історія Дня обіймів
Свято з’явилося у 1986 році в США як Національний день обіймів (National Hugging Day), але незабаром набуло популярності у всьому світі.
Вважається, що його ініціаторами були студенти. Молоді люди просто обнімали один одного без будь-якого підтексту.
За традицією сьогодні можна обійняти навіть незнайому людину на вулиці.
Що кажуть психологи про обійми?
За словами психологів, через те, що люди соціальні істоти, потреба фізичного контакту для нас є природньою. Ніжні дотики нам необхідні нарівні з їжею і водою.
Обійми викликають певні реакції в мозку людини, завдяки чому виробляються “гормони щастя”, наприклад, окситоцин. Він бере участь у виробленні молока у матері, стимулює пологи, допомагає налагодити зв’язок між мамою і дитиною, подружжям, друзями.
Окситоцин знижує тривогу. Обійми дозволяють нам відчувати себе в безпеці і захищеності.
Психологи зазначають, що обійми обов’язково повинні бути приємними і довірчими, інакше користі від них ніякої.
Чим корисні обійми: цікаві факти
- За словами американського психотерапевта Вірджинії Сатир, нам для виживання потрібно обніматися чотири рази на день; вісім обіймів в день – для гарного самопочуття; дванадцять обіймів в день – для того, щоб рости і розвиватися і відчувати себе впевнено;
- Американський економіст і доктор філософії Пол Зак рекомендує обніматися не менше восьми разів на день – щоб насолоджуватися життям і бути щасливим;
- Обійми розслаблюють м’язи, знімають напругу, збільшують циркуляцію крові в м’яких тканинах, полегшуючи біль. Цей ефект можна простежити з маленькими дітьми, які, впавши або вдарившись, біжать до мами обніматися і відразу заспокоюються;
- Обійми з близькою людиною позбавляють від втоми, почуття самотності;
- У тих, хто обнімається відбувається шкірно-гальванічна реакція, електричні імпульси і волога в шкірі знаходять баланс, і від цього заспокоюються нерви;
- Навіть 10-секундних обіймів достатньо, аби поліпшити самопочуття;
- Італійські вчені запевняють, що обійми продовжують життя в три рази;
- Обійми підвищують самооцінку;
- Обійми піднімають рівень серотоніну – гормону “щастя”;
- Діти, яких з народження рідко обіймали, в дорослому житті можуть виявитися нездатними любити інших.