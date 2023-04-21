21 квітня відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності та Всесвітній день міграції риб. За церковним календарем сьогодні - день пам’яті апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70-ти.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності: міжнародний день ООН, відзначається 21 квітня. Започаткували свято у 2002 році, а Організація Об’єднаних Націй проголосила його міжнародним днем у 2017 році. Святкові заходи спрямовані на підвищення рівня інформованості суспільства про творчість та інноваційну діяльність.

Всесвітній день міграції риб: багато видів риб здійснюють регулярні міграції, частота яких варіюється від щоденних до щорічних, а відстань — від декількох метрів до тисяч кілометрів. Міграції зазвичай пов’язані з видобутком їжі або розмноженням, хоча в окремих випадках причини міграції досі не з’ясовано. Всесвітній день міграції риб — свято, присвячене важливості відкритих річок та мігруючих риб.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Італія – День заснування Риму

В’єтнам – День книги

Індія – День цивільних служб

Кенія – День посадки дерев

Цього дня у світі:

1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики з метою завоювання держави ацтеків.

1818 — цісар видав розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою.

1910 — комета Галлея максимально наблизилася до Землі.

1913 — спуск на воду “Аквітанії”, єдиного лайнера, який брав участь у обох світових війнах.

1920 — у Варшаві між Польщею та УНР підписано загальну та торгово-економічну конвенції, згідно з якими Польща визнавала незалежність УНР й обіцяла їй військову допомогу.

1921 — декретом Ради народних комісарів (рос. О натуральном налоге на хлеб, картофель и масленичные семена) замість продрозкладки уведено натуральний податок на прогресивній основі.

1938 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У ухвалили постанову про обов’язкове вивчення російської мови в усіх школах України.

1944 — почався бій під Гурбами, найбільша битва військ УПА й НКВС СРСР.

1944 — жінкам у Франції надано право голосу на виборах.

1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа.

1988 — у Москві заклали перший у СРСР бейсбольний стадіон.

1996 — убито першого президента Чеченської Республіки 52-річного Джохара Дудаєва.

2000 — у Броварах (Київська область) у житловий будинок влучила тактична ракета класу “Земля-Земля”, яку запустили військові з полігона. Загинули кілька людей.

2000 — у Броварах (Київська область) у житловий будинок влучила тактична ракета класу “Земля-Земля”, яку запустили військові з полігона. Загинули кілька людей. 2007 — прем’єра в Україні серії “I, Roommate” мультсеріалу “Футурама”.

2019 — другий тур президентських виборів в Україні. На пост президента обрано Володимира Зеленського

Яке сьогодні церковне свято:

21 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70-ти. Апостол Іродіон народився в місті Тарса, за своє життя витерпів чимало тортур і принижень від язичників, страждав за Христову віру.

В день, коли був розіп’ятий апостол Петро, його закололи мечем. Апостоли Руф, Асинкрит, Флегонт, Ерм і Агав були єпископами в різних містах і також померли за свою віру від рук ідолопоклонників.

Прикмети:

На річці ламається лід — буде хороший врожай хліба

Побачити зграю ворон — будуть неприємності або навіть проблеми

Червоні відтінки біля місяця — до грози

Йде дощ — буде хороший врожай зернових

Традиції:

В деяких регіонах цього дня починають з’являтися лікувальні трави. Їх збирають, кладуть під подушку, а потім спалюють — такий ритуал допоможе позбавити від жахливих снів та болю в суглобах.

Також сьогодні старалися вмитися свіжою проточною водою, а потім дати їй висохнути, не витираючись.

Іменини сьогодні святкують:

Юлія, Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Руфіна.