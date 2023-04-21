Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності: міжнародний день ООН, відзначається 21 квітня. Започаткували свято у 2002 році, а Організація Об’єднаних Націй проголосила його міжнародним днем у 2017 році. Святкові заходи спрямовані на підвищення рівня інформованості суспільства про творчість та інноваційну діяльність.
Всесвітній день міграції риб: багато видів риб здійснюють регулярні міграції, частота яких варіюється від щоденних до щорічних, а відстань — від декількох метрів до тисяч кілометрів. Міграції зазвичай пов’язані з видобутком їжі або розмноженням, хоча в окремих випадках причини міграції досі не з’ясовано. Всесвітній день міграції риб — свято, присвячене важливості відкритих річок та мігруючих риб.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Італія – День заснування Риму
- В’єтнам – День книги
- Індія – День цивільних служб
- Кенія – День посадки дерев
Цього дня у світі:
- 1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики з метою завоювання держави ацтеків.
- 1818 — цісар видав розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою.
- 1910 — комета Галлея максимально наблизилася до Землі.
- 1913 — спуск на воду “Аквітанії”, єдиного лайнера, який брав участь у обох світових війнах.
- 1920 — у Варшаві між Польщею та УНР підписано загальну та торгово-економічну конвенції, згідно з якими Польща визнавала незалежність УНР й обіцяла їй військову допомогу.
- 1921 — декретом Ради народних комісарів (рос. О натуральном налоге на хлеб, картофель и масленичные семена) замість продрозкладки уведено натуральний податок на прогресивній основі.
- 1938 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У ухвалили постанову про обов’язкове вивчення російської мови в усіх школах України.
- 1944 — почався бій під Гурбами, найбільша битва військ УПА й НКВС СРСР.
- 1944 — жінкам у Франції надано право голосу на виборах.
- 1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа.
- 1988 — у Москві заклали перший у СРСР бейсбольний стадіон.
- 1996 — убито першого президента Чеченської Республіки 52-річного Джохара Дудаєва.
2000 — у Броварах (Київська область) у житловий будинок влучила тактична ракета класу “Земля-Земля”, яку запустили військові з полігона. Загинули кілька людей.
- 2007 — прем’єра в Україні серії “I, Roommate” мультсеріалу “Футурама”.
- 2019 — другий тур президентських виборів в Україні. На пост президента обрано Володимира Зеленського
Яке сьогодні церковне свято:
21 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70-ти. Апостол Іродіон народився в місті Тарса, за своє життя витерпів чимало тортур і принижень від язичників, страждав за Христову віру.
В день, коли був розіп’ятий апостол Петро, його закололи мечем. Апостоли Руф, Асинкрит, Флегонт, Ерм і Агав були єпископами в різних містах і також померли за свою віру від рук ідолопоклонників.
Прикмети:
- На річці ламається лід — буде хороший врожай хліба
- Побачити зграю ворон — будуть неприємності або навіть проблеми
- Червоні відтінки біля місяця — до грози
- Йде дощ — буде хороший врожай зернових
Традиції:
- В деяких регіонах цього дня починають з’являтися лікувальні трави. Їх збирають, кладуть під подушку, а потім спалюють — такий ритуал допоможе позбавити від жахливих снів та болю в суглобах.
- Також сьогодні старалися вмитися свіжою проточною водою, а потім дати їй висохнути, не витираючись.
Іменини сьогодні святкують:
Юлія, Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Руфіна.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 21 квітня, в Україні знову очікуються дощі.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 20 квітня.