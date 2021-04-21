Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день секретаря, День професійних адміністративних працівників, День валіз, Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, День Iron Maiden.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики з метою завоювання держави ацтеків.

1818 — цісар видав розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою.

1910 — комета Галлея максимально наблизилася до Землі.

1938 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У ухвалили постанову про обов’язкове вивчення російської мови в усіх школах України.

1944 — почався бій під Гурбами, найбільша битва військ УПА й НКВС СРСР.

1944 — жінкам у Франції надано право голосу на виборах.

1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа.

1988 — у Москві заклали перший у СРСР бейсбольний стадіон.

1996 — убито першого президента Чеченської Республіки 52-річного Джохара Дудаєва.

2019 — другий тур президентських виборів в Україні. На пост президента обрано Володимира Зеленського.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 21 квітня вшановує пам’ять святого Іродіона – апостола від сімдесяти.

Прикмети погоди:

Світлий, ясний день – прийде тепло.

Зранку туман по землі стелиться, значить, дощів до початку травня не буде.

День ангела відзначають: Юлія, Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Руфіна.