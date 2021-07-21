Сьогодні, 21 липня, у США відзначають День хот-дога, в Сінгапурі - День расової гармонії, на острові Гуам - День свободи, в Бельгії - Національний день.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

356 до н. е. — в ніч з 20 на 21 липня Герострат спалив Храм Артеміди в Ефесі.

365 — землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу — Александрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу 1375 року.

1545 — в акті ревізії Кременецького замку вперше згадуються села Андруга, Білозірка, Великий Кунинець, Великі Бережці, Гнидава, Грибова, Дунаїв, Кобилля, Кокорів, Комарин, Коржківці, Крутнів, Кушлин, Лішня, Людвище, Мала Іловиця, Мала Карначівка, Малі Вікнини, Млинівці, Рибча, Розтоки, Тилявка, Угорськ, Шпиколоси, які нині належать до Кременцького району.

1773 — Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.

1774 — підписано Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким було встановлено незалежність Кримського ханства.

1822 — створення Першої Мексиканської імперії.

1831 — коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.

1940 — новообрані комуністичні парламенти окупованих у червні Червоною армією Латвії, Литви й Естонії проголосили свої країни, відповідно, Латвійською, Литовською й Естонською РСР і звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням прийняти їх до складу СРСР.

1944 — Йосип Сталін підписав декрет про депортацію з Кавказу турків-месхетинців.

1954 — підписано Женевську угоду, що завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.

1969 — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту «Apollo 11» виходять на поверхню Місяця.

1992 — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси щоб увійти до складу ВМС України.

2013 — вступив на престол король Бельгії Філіп I.

Яке сьогодні церковне свято:

21 липня православні вшановують пам’ять великомученика Прокопія Кесарійського.

Прикмети погоди:

Яка погода на Прокопія – такою вона буде 2 серпня, на Ільїн день;

На небі молодий місяць – яка сьогодні погода, таким буде серпень.

Іменини відзначають Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій, а також Ростислав.