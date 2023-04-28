Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
За його словами, станом на 18 годину відомо про 21 загиблого. На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція.
Він також додав, що вже дев’ять родин розмістили у тимчасових помешканнях, завчасно підготовлених для внутрішньо переміщених осіб.
ДОВІДКА. Вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- Лунали вибухи і на Дніпропетровщині: там внаслідок російських обстрілів загинули 31-річна жінка та дворічна дитина.
- Уламки збитої російської ракети також пошкодили багатоповерхівку в місті Українка на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина 2009 року народження.
- Вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі.