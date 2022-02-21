21 лютого - Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода, а в США відзначають День президентів.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день рідної мови було започатковано у 2000 році за ініціативою ЮНЕСКО. Дата 21 лютого була обрана не випадково, адже 21 лютого 1952 року у Бангладеші було вбито 4-х студентів під час збройних конфліктів саме через мову.

Також 21 лютого у Білорусі відзначають День працівників землевпорядної та картографо-геодезичної служби. На Барбадосі вшановують співачку Ріанну, а в США – день булочок з повидлом.

Християни всього світу цього дня вшановують день пам’яті святого пророка Захарія Серповидця, який народився у священницькій родині. З дитинства він вивчав Слово Боже та міг передбачати майбутнє. Прізвисько Серповидець отримав після того, як уві сні побачив сувій у формі серпа.

Цього дня:

У 1431 розпочався суд над Жанною д’Арк

У 1784 закладене місто Миколаїв

У 1808 російські війська без оголошення війни напали на Швецію

У 1842 американець Джон Грінау запатентував швейну машинку, хоча винайшла її геть інша людина

У 1914 у Монреалі створене українське видавництво “Новий світ”

У 1925 вийшов перший номер газети “The New Yorker”

У 1947 у США з’явилася фотокамера “Поляроїд”

У 1948 Президія Верховної Ради СРСР видала указ, відповідно до якого кожного, хто не виробив встановленого мінімуму трудоднів, можна було виселяти за межі України

У 1993 у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см

У 2014 учасник Революції Гідності Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.

Цього дня народились:

1835 — Михайло Микешин, російський та український скульптор, художник, графік, автор пам’ятника Богданові Хмельницькому в Києві, ілюстратор “Кобзаря”

1850 — Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур

1872 — Олександр Кудашев, київський інженер-конструктор, професор Київського політехнічного інституту, автор конструкції першого діючого літака в Російській імперії

1876 — Петро Кончаловський, український художник

1878 — Осип Микитка, український військовий діяч, генерал-майор УГА

1886 — Кручоних Олексій Єлисейович, український художник, поет-футурист

1933 — Ніна Сімон, легендарна американська джазова співачка

1937 — Гаральд V, король Норвегії з 1991 року

1946 — Алан Рікман, британський актор, відомий за ролями у “Міцному горішку” та фільмах “Гаррі Поттер”

1962 — Чак Поланік (Палагнюк), американський письменник українського походження

1979 — Дженніфер Лав Г’юїтт, американська акторка

Прикмети:

Якщо цього дня мороз – весна буде рання та тепла

Якщо на гілках багато інею – буде хороший урожай меду

Якщо тварини поводяться неспокійно – буде снігопад

Традиції:

Цього дня не варто лікувати зуби – будуть невдалими

Не можна пити сиру воду

Не варто нікому заздрити, бо накличете біду на себе

Іменини святкують: Сава, Захар, Степан, Федір, Прохор, Макар, Никифор, Полікарп