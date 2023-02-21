21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Свято бере початок від трагічних подій 1592 року у Бангладеш, коли влада жорстоко придушила мітингувальників, які протестували проти заборони на використання в країні своєї рідної – бенгальської мови.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день рідної мови — день, який відзначають щорічно 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про “підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності” було оголошено на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі.

Виникненню свята передували трагічні події 1952 року, коли у Пакистані проголосили урду єдиною державною мовою, попри те, що рідною вона була лише для 3% населення.

Це було негативно сприйнято, особливо на сході, де майже винятково розмовляли бенгальською мовою. 21 лютого 1952 року, під час демонстрації протесту в Дацці, поліція та військові вбили кількох студентів-демонстрантів.

Після проголошення незалежності Східного Пакистану (Бангладеш) 1971 року, цей день відзначають в країні як день мучеників. За пропозицією Бангладеш ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 2000 першим міжнародним днем рідної мови.

Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної належності людини. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги.

Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з менш аніж 10 тисяч осіб, які активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котрими розмовляють менше як 100 осіб, не задокументовані.

Міжнародний день рідної мови вже 23 роки відзначають і в Україні.

За даними Національної Академії Наук України, сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. За лексичним запасом українська є найбільш спорідненою з білоруською – 84% спільної лексики, із польською і сербською ми маємо 70% і 68% відповідно спільних слів, з російською – 62%.

Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному: про́ста, руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української до середини XIX століття була назва “руська мова”.

Найуживанішою буквою в українському алфавіті є літера “п”; саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана – буква “ф”, її вживають переважно в запозичених словах.

Найуживанішою буквою в українському алфавіті є літера “п”; саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана – буква “ф”, її вживають переважно в запозичених словах.

Найбільше перекладів серед українських творів має “Заповіт” Тараса Шевченка: його переклали 147 мовами народів світу.

Однією з особливостей української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово “вороги” має зменшувально-пестливу форму, яка вживається в гімні України – “згинуть наші вороженьки, як роса на сонці”.

Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер – “дихлордифенілтрихлорметилметан” (це хімікат для боротьби зі шкідниками).

На честь свята сьогодні в Україні відбудеться онлайн-диктант кримськотатарською мовою. Це буде вже п’ятий такий диктант, повідомили у Мінреінтеграції.

Його читатимуть з Криму о 18:30 (о 17:30 за київським часом).Прослухати диктант можна буде у прямому етері на Фейсбук-сторінці організаторів та YouTube-каналі кримськотатарського телеканалу ATR.

До написання диктанту можуть приєднатися всі охочі. Після його завершення текст буде опублікований латинкою та кирилицею.

Метою цього заходу є підтримка кримськотатарської мови.