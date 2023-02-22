Протягом 21 лютого російські військові вбили одного цивільного жителя Донецької області в Іванівському.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Також ще одна людина на Донеччині дістала поранення в Антонівці.

Загалом, за даними ОВА, від початку повномасштабної війни російські армійці вбили 1 382 та поранили 3 076 жителів у Донецькій області.

Ці дані — без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Згідно з інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це – Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.