Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Також ще одна людина на Донеччині дістала поранення в Антонівці.
Загалом, за даними ОВА, від початку повномасштабної війни російські армійці вбили 1 382 та поранили 3 076 жителів у Донецькій області.
Ці дані — без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Згідно з інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це – Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк.
На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.
- Вранці 22 лютого війська РФ завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області з важкої артилерії.
- 20 лютого Росія провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”. Це відбулось приблизно у той час, коли президент США Джо Байден перебував з візитом в Україні.
- На тимчасово окупованій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Зокрема російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.