Щороку, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Офіційно його встановили у листопаді 1999 року за ініціативою ЮНЕСКО. Мета свята захист мовної та культурної багатоманітності.

Про це інформують #Букви.

Варто зазначити, що Міжнародний день рідної мови є потрібним святом, проте історія його виникнення доволі трагічна, адже йому передувало вбивство декількох людей.

Йдеться про події 21 лютого 1952 року у Бангладеші, коли пакистанська влада досить жорстко розправилась з мітингувальниками (це були переважно студенти), які вийшли на вулицю через заборону використання своєї рідної мови – бенгальської. Під час цього мітингу було вбито 4-х студентів.

Коли у 1971 році Бангладеш проголосив незалежність, 21 лютого у країні стало днем мучеників. У цей день місцеві жителі вшановують пам’ять загиблих за рідну мову. І, власне, за пропозицією Бангладешу, ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови.

За даними ЮНЕСКО, на нашій планеті існує близько 6000 мов, проте майже половина із них, 43%, під загрозою зникнення.

Фахівці вважають, що мова починає зникати тоді, коли нею перестають розмовляти понад 30% носіїв.

У Європі під загрозою зникнення опинились 30 мов, 13 з яких вже на межі зникнення.

Україна, як і увесь світ, також відзначає Міжнародний день рідної мови. Ось декілька цікавих фактів про українську мову:

українська мова належить до старописемних мов її писемна традиція налічує близько тисячоліття

у сучасній українській мові налічується понад 256 тисяч слів

лексично найближчою до української мови є білоруська – 84% спільної лексики, далі ідуть польська – 70% та сербська – 68%

в українській мові найбільше слів починаються із літери “П”

найменш вживаною буквою українського алфавіту літера “Ф”

українська мова вирізняється різноманіттям синонімів, до прикладу, тільки слово “горизонт” має 12 синонімів обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид; а найбільше синонімів цілих 45 у слова “бити”

українська мова збагачена словами зменшувальної форми, адже навіть своїх ворогів ми називаємо “вороженьками”

українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших: вона посідає друге місце у світі за мелодійністю (після італійської) та третє за красою лексики (після французької та перської)

Мова – це історія народу, його світогляд, вона визначає свідомість, творить людину, культуру, історію. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу.