21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода, День спостереження за польотом бумеранга, День однозначності.

Про це розповідають #Букви.

В Ісландії – День жінок, у США – День “липких булочок”, День без зерна, День читання вітальних листівок, у ПАР – День збройних сил, у Норвегії – День народження короля, в Зімбабве – День Молоді, у Греції – Масниця “Апокріес”, у Бутані – День короля, у Франції – День пам’яті іноземних учасників Французького Опору, в Білорусі – День працівників землевпорядної та картографо-геодезичної служби, у Бангладеш – День руху за державний статус бенгальської мови, у Вануату – День пам’яті Уолтера Ліни.

Цей день в історії:

1784 — відповідно до указу Катерини ІІ порт і фортецю Ахтіар у Криму перейменували на Севастополь.

1784 — закладене місто Миколаїв.

1835 — відкриті галактики NGC 2397, NGC 2397A, NGC 2397B.

1842 — американець Джон Грінау запатентував швейну машинку, хоча винайшла її геть інша людина.

1858 — у Бостоні Едвін Голмс установив першу у світі електричну систему захисту від зламу.

1878 — у Нью-Гейвені випущена перша у світі телефонна книга, що містила 50 імен.

1906 — засуджено до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта.

1914 — у Монреалі створене українське видавництво “Новий світ”.

1925 — вийшов перший номер газети The New Yorker.

1935 — створено косметичну фірму “Ланком”.

1947 — у США з’явилася фотокамера “Полароїд”.

1948 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила виселити з УРСР осіб, що ухиляються від трудової повинності і ведуть “паразитичний спосіб життя”.

1992 — Рада Безпеки ООН прийняла рішення про введення військ до Югославії.

1993 — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см.

1995 — американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетнув Тихий океан.

1998 — пісня Селін Діон “My Heart Will Go On” очолила чарт. Пісня ввійшла до саундтреку до фільму “Титанік” і стала найвизначнішим хітом Діон.

2014 — сотник самооборони Майдану Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Захарія Серповидця, який був пророком.

Що не можна робити:

Не можна пломбувати зуби та проводити хірургічні операції. Вважається, що лікування не піде пацієнтові на користь.

Не можна заздрити.

Народні прикмети на 21 лютого:

Мороз 21 лютого – до швидкого приходу весни та потепління.

Якщо на деревах іній, то вдасться багато меду зібрати.

Якщо гуси пожвавилися, купаються в снігу, то скоро потеплішає.

Собака в снігу валяється – чекай на тепло.

Якщо тварини неспокійно поводяться, то буде снігопад або заметіль.

Іменини у Сави, Макара, Андрія, Сергія, Петра, Олександра і Степана.