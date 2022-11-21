Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Всесвітній день телебачення,
- Всесвітній день привітань.
Цей день в історії:
- 1783 — У небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье.
- 1806 — Наполеон оголосив “континентальну блокаду” Великої Британії.
- 1877 — Томас Едісон винайшов фонограф.
- 1916 — потонув “Британнік”, корабель-близнюк “Тітаника” налетівши на німецьку міну.
- 1918 — У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя.
- 1919 — Був укладений “Договір між союзними державами й Польщею про Східну Галичину”, який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов’язковим забезпеченням їй автономного статусу.
- 1920 — Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах.
- 1921 — Більшовики розстріляли під містом Базаром 359 полонених українських вояків, учасників Другого зимового походу (розстріли тривали до 23 листопада).
- 1941 — В СРСР запроваджено податок на неодружених.
- 1962 — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.
- 2004 — в Україні проходив другий тур виборів президента України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Розпочалася Помаранчева революція.
- 2013 — в Україні почався Євромайдан.
Яке сьогодні церковне свято
Православні віряни 21 листопада вшановують пам’ять святого Михайла, якого вважають одним із семи архангелів. На Михайлів день заведено запрошувати гостей, або ж самому приходити в гості. 21 листопада випікали хліб та пироги, а також готували м’ясні страви.
Прикмети на 21 листопада
- Вранці іній – зима буде сніжною; туман – до відлиги;
- день ясний – чекати морозів;
- йде мокрий сніг – весна буде дощовою.
Що не можна робити:
- Не можна засуджувати людей, бажати зла іншим, обмовляти, заздрити.
- Суворо заборонено в цей день займатися шахрайством і обманом.
- Не можна відмовляти в допомозі, якщо до вас звернулися з проханням.
- Займатися домашньою роботою і важкою фізичною працею сьогодні не варто.
- Викидати їжу після застілля не можна. Замість цього її варто віддати близьким, сусідам або нужденним.
Іменини сьогодні святкують Гавриїл, Михайло, Рафаїл та Павло.
- 19 листопада відзначають Всесвітній день запобігання насильству над дітьми, Всесвітній день туалету та Міжнародний день чоловіків. За церковним календарем сьогодні вшановується пам’ять Павла Сповідника, Максима Сповідника і Василя Сповідника.
- 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини та День індустріалізації Африки.