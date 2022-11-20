Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

На понеділок додаткові аварійні відключення також не прогнозуються.

У пресслужбі зауважили, що фахівці продовжують робимо все можливе для повернення світла у домівки.

Окрім цього, там нагадали, що графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Водночас зазначили, що “Укренерго” не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Раніше в “Укренерго” пояснювали, що обмеження споживання електроенергії – це необхідний крок для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах.

У компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Та закликали не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії, не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.