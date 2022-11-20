21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуватимуть планові відключення. Протягом вихідних днів фахівцям вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, попри різке похолодання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

На понеділок додаткові аварійні відключення також не прогнозуються.

У пресслужбі зауважили, що фахівці продовжують робимо все можливе для повернення світла у домівки.

Окрім цього, там нагадали, що графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Водночас зазначили, що “Укренерго” не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Раніше в “Укренерго” пояснювали, що обмеження споживання електроенергії – це необхідний крок для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах.

У компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Та закликали не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії, не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.