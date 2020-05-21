У четвер, 21 травня, в Україні відзначають День вишиванки, а в світі - Міжнародний день космосу. Згідно з народним календарем, в цей день прийнято сіяти зерно.

#Букви зібрали цікаві факти про ці свята.

В цей день в Греції відзначають свято Піровассія (вогнеходіння). В Індії сьогодні День боротьби проти тероризму. У Канаді сьогодні святкують День народження королеви Вікторії. Досить багато свят відзначають в Росії: День військового перекладача, День захисту від безробіття, День освіти Тихоокеанського військово-морського флоту Росії, День пам’яті жертв Кавказької війни, День полярника. У Чорногорії – День незалежності, а в Чилі – День Військово-Морського флоту.

Також сьогодні День музи і натхнення, День захисту від безробіття, – День обміну талісманами, Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку, День полуниці з вершками (National Strawberry and Cream Day) в США, День офіціантів і офіціанток (National Waiters and Waitresses Day) в США, День відкриття Острову Святої Єлени.

День вишиванки в Україні

Це свято присвячене національному одягу України. У цей день прийнято замінювати повсякденний одяг вишиванкою або ж доповнити її традиційною вишивкою.

Прийнято святкувати День вишиванки в третій четвер травня. Традиція святкування виникла в 2006 році.

Ідея належить письменниці і журналістці Лесі Воронюк, яка, будучи студенткою, запропонувала іншим студентами та викладачам вибрати один день і всім разом надіти вишиванки. Спочатку її ідею підтримали лише кілька студентів, але з кожним роком таких було все більш.

У 2011 році був встановлений рекорд за кількістю людей у ​​вишиванках в одному місці. На центральній площі Чернівців зібралося чотири тисячі людей у ​​вишиванках.

Міжнародний день космосу

Свято було започатковано в 1998 році. Про нього було оголошено з космосу. Цю місію виконав американський астронавт Ендрю Томас, перебуваючи на російській орбітальній станції “Мир”.

20 травня: православні свята

У цей день прийнято згадувати про святого Івана. На Русі його називали ще Оберегом Ниви. В цей час було прийнято промовляти різноманітні замовляння, які повинні були захистити поля від напастей – від негоди, від шкідників, від лихого ока і так далі.

Інакші назви свята: “Іван-градобій”, “Пшеничник”, “Посів”. Довгим свято назвали за те, що всі роботи, які відбувалися в цей день починалися на зорі і тривали до темряви.

У народі помічали: якщо на Івана Довгого йде дощ, то весь місяць буде сухим.

“На Івана дощ несе жито”, – тобто опади віщували ще й хороший урожай. Про майбутню родючість свідчили і рясні роси, а часті тумани обіцяли, що в лісах буде багато грибів.

У цей день селяни звертали увагу на природні прикмети і сіяли пшеницю.

Сіяти пшеницю можна, коли зацвіте черемха.

Не можна сіяти пшеницю раніше дубового листа.

Якщо на Івана Довгого розділити свій хліб з бідняком – до хорошого урожаю.

21 травня: цей день в історії

1091 – відбулося перше зареєстроване на Русі затемнення Сонця.

1502 – іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебуває на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці, розташований в 1950 км на захід від Африки і площею 122 км

1635 – Франція вступає в Тридцятирічну війну (1618-1648 рр.).

1842 – вийшов у світ перший том “Мертвих душ”, великої сатири М. Гоголя.

1851 – в Австралії знайшли перше золото.

1859 – запуск годинника Біг Бен у Лондоні.

1904 – в Парижі заснована ФІФА – Міжнародна федерація футболу.

1918 – в Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз.

1928 – Уолт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.

1980 – в США відбулася прем’єра фільму “Імперія завдає удару у відповідь” із серії “Зоряні війни”.

1982 – Фолклендская війна: Великобританія почала висадку морського десанту на Фолклендських островах.

Іменинники 21 травня

1688 – Олександр Поуп, англійський поет, один з найбільш відомих авторів британського класицизму.

1780 – Елізабет Фрай, одна з перших англійських феміністок, реформатор тюремної системи у Великобританії.

1909 – барон Гі де Ротшильд, банкір, член французької гілки фінансової династії Ротшильдів.

1921 – Андрій Сахаров, радянський фізик і громадський діяч, один з творців радянської водневої бомби, лауреат Нобелівської премії миру (1975).

1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч.