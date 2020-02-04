Дев’ять спікерів-практиків, лідерів своєї справи:

  • Дмитро Карпачов (психолог, телеведучий “СТБ”);
  • Марина Авдєєва (“Арсенал Страхування”);
  • Лена Адамова (психолог, Медіатор);
  • Олена Друмев (психолог міжнародного рівня);
  • Наталія Шмигельська (“Асторгу” і ТМ “Готово”);
  • Ольга Титова (ТМ “Чиста Врода”);
  • Інеса Лефі (викладач по сучасній медитації) і ін. (слідкуйте за анонсами).

Нетворкінг та бізнес-знайомства на 1.000+ учасниць.

Місце проведення: Концерт-хол “Одеса”, з 10:00 до 19:00

Додаткова інформація на сайті: http://bit.ly/3aWId6o