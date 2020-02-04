Дев’ять спікерів-практиків, лідерів своєї справи:
- Дмитро Карпачов (психолог, телеведучий “СТБ”);
- Марина Авдєєва (“Арсенал Страхування”);
- Лена Адамова (психолог, Медіатор);
- Олена Друмев (психолог міжнародного рівня);
- Наталія Шмигельська (“Асторгу” і ТМ “Готово”);
- Ольга Титова (ТМ “Чиста Врода”);
- Інеса Лефі (викладач по сучасній медитації) і ін. (слідкуйте за анонсами).
Нетворкінг та бізнес-знайомства на 1.000+ учасниць.
Місце проведення: Концерт-хол “Одеса”, з 10:00 до 19:00
Додаткова інформація на сайті: http://bit.ly/3aWId6o